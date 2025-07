Triumph segna un nuovo record di vendite in Italia nel 2025

Triumph ha battuto i suoi record di vendite in Italia nel 2025. Ecco i dettagli sui modelli più amati! 🏍️✨

Ragazze, ma avete sentito le ultime dal fantastico mondo delle moto? Triumph ha appena annunciato di aver raggiunto un nuovo record di vendite in Italia per il quinto anno consecutivo! 🚀 Sì, avete letto bene! Dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025, ben 8.039 moto sono state immatricolate nel nostro Paese, con un incremento del 3,1% rispetto all’anno scorso. Non è incredibile? Ma quali sono le moto che hanno rubato il cuore agli italiani? Scopriamolo insieme! 💬

Un mercato in crescita

Il mercato delle moto in Italia si conferma uno dei più importanti in Europa, piazzandosi al terzo posto per volumi di vendita e al quinto a livello globale per il marchio Triumph. Che traguardo straordinario! 🏆 La Street Triple 765 R/RS si è aggiudicata il primo posto tra le vendite, con ben 978 unità immatricolate. Ha superato la Tiger 900, che lo scorso anno era la regina assoluta. Chi di voi ha mai provato a guidarla? Fatemi sapere nei commenti! 😊

Al secondo posto troviamo la Speed Twin 900, un vero classico che continua a brillare con 692 moto vendute. È davvero stupefacente come Triumph riesca a mescolare tradizione e innovazione, non credete? E al terzo posto? La gamma Tiger 900 GT/GT Pro e Rally Pro, con 683 unità, si conferma un’ottima scelta per chi ama l’avventura. Chi di voi ha una Tiger? 🐯

La Top 5 delle moto Triumph nel 2025

La Top 5 prosegue con la Trident 660 (657 unità) e la nuova Tiger Sport 800 (547 unità). Queste moto non sono solo belle, ma offrono anche performance incredibili! Ogni volta che vedo una Trident sfrecciare, mi viene voglia di salirci sopra e partire per un’avventura. E voi? Qual è la vostra moto preferita tra queste? ✨

Ma non dimentichiamoci delle piccole! La gamma sotto i 500 cc ha totalizzato 1.946 moto immatricolate, con la Speed 400 che ha raggiunto 1.084 unità e la Scrambler 400X con 862. Questo dimostra che, anche se sono più piccole, queste moto non sono affatto da sottovalutare! 💥 Chi di voi ha già avuto modo di provare una di queste piccole meraviglie?

Un futuro luminoso per Triumph

Con questi numeri, Triumph si prepara a un futuro radioso. Il mercato italiano sembra accogliere sempre più a braccia aperte le moto di questo marchio iconico. Ma sono davvero curiosa di sapere: cosa ne pensate? C’è qualche modello che vi ha colpito di più? O forse state già pianificando di acquistarne una? Fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti qui sotto! 👇

In conclusione, Triumph non è solo un marchio; è una community, un modo di vivere. E voi, dove vi porterà la vostra prossima avventura in moto? 🏍️✨