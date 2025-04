Introduzione alle nuove moto da enduro

Triumph ha recentemente presentato le sue ultime creazioni nel mondo delle moto da enduro: la TF 250-E e la TF 450-E per il 2026. Questi modelli rappresentano un’evoluzione significativa nella gamma off-road dell’azienda, progettati in collaborazione con esperti del settore come Iván Cervantes e Paul Edmondson. Con prestazioni di alto livello e tecnologie all’avanguardia, queste moto sono destinate a soddisfare le esigenze di piloti professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche della TF 250-E

La Triumph TF 250-E è equipaggiata con un motore monocilindrico DOHC da 250 cc, che offre una potenza di 42,3 CV e una coppia di 27,8 Nm. Questo motore è progettato per garantire un’erogazione di potenza stabile, fondamentale per affrontare le sfide delle competizioni. La frizione Exedy di derivazione racing e il cambio a 6 rapporti contribuiscono a migliorare l’esperienza di guida. Inoltre, il corpo farfallato Dell’orto da 44mm assicura un avviamento fluido anche in condizioni di freddo.

Dettagli sulla TF 450-E

La TF 450-E, invece, monta un motore monocilindrico SOHC da 449 cc, capace di erogare 58,6 CV e 49,3 Nm di coppia. Questo modello è dotato di rivestimenti DLC (Diamond Like Carbon) che migliorano la durata e riducono l’attrito, rendendo la moto ancora più performante. Entrambi i modelli sono dotati di sistemi avanzati come il Traction Control, il Launch Control e il Quickshifter, che ottimizzano la gestione della potenza in diverse condizioni di guida.

Design e maneggevolezza

Il telaio delle nuove moto è realizzato in alluminio, con un design che ottimizza massa e rigidità, garantendo un baricentro basso per una maneggevolezza superiore. Le sospensioni KYB completamente regolabili e i cerchi D.I.D DirtStar da 21” e 18” con pneumatici Michelin Enduro 2 assicurano una guida fluida e sicura su terreni accidentati. Con un peso in ordine di marcia di 114,2 kg per la TF 250-E e 116,7 kg per la TF 450-E, entrambe le moto sono progettate per offrire prestazioni elevate senza compromettere la facilità di controllo.

Disponibilità e prezzi

Le nuove Triumph TF 250-E e TF 450-E saranno disponibili a partire da aprile 2026, con prezzi rispettivi di 11.195 euro e 11.795 euro. I ricambi per queste moto saranno accessibili online, garantendo un servizio ottimale per i clienti. Con queste nuove proposte, Triumph si conferma come un leader nel settore delle moto da enduro, offrendo modelli che combinano innovazione, prestazioni e affidabilità.