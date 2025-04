Un design che affascina

La Triumph Trident 660 2025 si distingue nel panorama delle naked entry-level per il suo design equilibrato e accattivante. Con una silhouette che unisce modernità e un tocco di classicismo, la moto è stata progettata per attrarre un ampio pubblico. Anche se l’estetica rimane sostanzialmente invariata rispetto ai modelli precedenti, Triumph ha introdotto nuove grafiche e colorazioni che rinfrescano l’immagine del modello. I tecnici hanno lavorato per migliorare la qualità percepita, apportando modifiche a dettagli come il comando del freno posteriore e la piastra di sterzo, ora più curate e funzionali.

Prestazioni e motore Euro 5+

Il cuore pulsante della Trident 660 è il suo motore a tre cilindri da 660 cc, che continua a offrire prestazioni di picco di 81 CV e 64 Nm di coppia. Questo motore, già apprezzato per la sua versatilità, è stato aggiornato per rispettare le normative Euro 5+, riducendo le emissioni senza compromettere le prestazioni. La nuova mappatura Sport migliora ulteriormente l’erogazione, rendendola più reattiva e coinvolgente. La Trident 660 si dimostra quindi un’ottima scelta sia per i motociclisti esperti che per i neofiti, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse situazioni di guida.

Dotazione tecnologica all’avanguardia

Uno dei veri punti di forza della Triumph Trident 660 2025 è la sua dotazione tecnologica, che ora include di serie elementi precedentemente optional. Tra questi, il cambio elettronico bidirezionale (quickshifter) facilita le cambiate sia in modalità sportiva che nel traffico urbano. Inoltre, il modulo di connettività Bluetooth consente di gestire navigazione e musica direttamente dal display TFT. La piattaforma inerziale (IMU) migliora il funzionamento dei controlli elettronici, rendendoli sensibili all’angolo di piega, mentre il cruise control offre un comfort maggiore durante i lunghi trasferimenti. Queste innovazioni sono state introdotte senza aumentare il prezzo rispetto al modello precedente, rendendo la Trident 660 un’opzione ancora più competitiva sul mercato.

Un’esperienza di guida versatile

La Trident 660 è progettata per offrire un’esperienza di guida versatile e coinvolgente. Con una sella bassa e rastremata, la moto è accessibile a piloti di tutte le taglie, permettendo di toccare facilmente il terreno. La triangolazione tra sella, pedane e manubrio è ben bilanciata, rendendo la moto adatta sia per il commuting quotidiano che per gite più impegnative. Nonostante il suo peso contenuto, la Trident 660 offre prestazioni adeguate anche per motociclisti esperti, grazie a un motore elastico e lineare nell’erogazione. La presenza del quickshifter si rivela particolarmente utile nel traffico, semplificando le cambiate e migliorando la fluidità di guida.

Agilità e maneggevolezza

La Triumph Trident 660 2025 si distingue anche per la sua agilità e maneggevolezza, caratteristiche che la rendono ideale per affrontare curve e tratti misti. La ciclistica vivace, abbinata a pneumatici di alta qualità, consente alla moto di seguire le traiettorie con precisione e rapidità. Anche se la forcella anteriore è stata aggiornata, il posteriore rimane invariato, ma offre comunque un buon feeling durante la guida. Il motore, con la sua erogazione elastica, permette di mantenere una marcia alta senza difficoltà, rendendo la Trident 660 una compagna di viaggio piacevole anche su lunghe distanze.

Conclusioni e posizionamento sul mercato

In sintesi, la Triumph Trident 660 2025 si conferma come una delle naked più complete e versatili nel segmento delle entry-level di media cilindrata. Grazie ai nuovi aggiornamenti tecnologici e alle migliorie ciclistiche, mantiene il suo DNA divertente e accessibile, con un rapporto qualità-prezzo tra i migliori della categoria. Con un prezzo di partenza di 8.395 euro, la Trident 660 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca una moto che unisca prestazioni, tecnologia e comfort.