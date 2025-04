Un tributo alla storia delle corse

La nuova Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition 2025 è stata presentata come un omaggio alla storica moto da corsa ‘Slippery Sam’, che ha trionfato in cinque edizioni del prestigioso Tourist Trophy sull’Isola di Man. Questa edizione speciale non solo celebra la storia, ma porta con sé anche una serie di aggiornamenti e caratteristiche che la rendono unica nel panorama delle naked entry level.

Design e personalizzazione

La Trident 660 Triple Tribute Edition si distingue per la sua livrea accattivante. La base è di un elegante Sapphire Black, arricchita da dettagli in Cobalt Blue e Diablo Red che attraversano il serbatoio, il codino e la parte frontale della moto. Il numero “67” sul serbatoio è un chiaro riferimento alla leggendaria Trident da competizione, mentre i cerchi verniciati in Diablo Red aggiungono un tocco di sportività. Il cupolino compatto, in tinta con la livrea, presenta la grafica ‘Triple Tribute’, completando così un look che non passa inosservato.

Caratteristiche tecniche avanzate

La nuova Trident 660 non è solo un bel vestito, ma offre anche prestazioni elevate grazie a una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia. È dotata di una piattaforma inerziale IMU, motore a tre cilindri omologato Euro 5+, controllo di trazione e ABS cornering. Inoltre, la moto è equipaggiata con una mappa motore Sport e il Triumph Shift Assist, un sistema di quick-shifter bidirezionale che migliora l’esperienza di guida. Il cruise control e la forcella Showa SFF-BP completano un pacchetto che promette di offrire un mix perfetto di facilità e divertimento alla guida.

Prezzo e disponibilità

La Triumph Trident 660 Triple Tribute Edition 2025 sarà disponibile a un prezzo di 8.545 euro franco concessionario, solo 150 euro in più rispetto alla versione standard. Le moto saranno disponibili presso i concessionari a partire da giugno 2025. Per chi è appassionato di moto e della storia delle corse, questa edizione speciale rappresenta un’opportunità imperdibile per possedere un pezzo di storia.