Trovare un parcheggio a Firenze: le migliori soluzioni per una ricerca rapida e mirata

Le maggiori complicazioni sorgono durante la ricerca di un posteggio in centro, dove l’ampia ed estesa Zona a Traffico Limitato (ZTL) rende ancor più esiguo il numero di parcheggi disponibili a Firenze. Una condizione piuttosto seccante se si prendono in considerazione anche le aree di sosta interdette per i lavori della Tramvia. I cantieri disseminati lungo la Linea 3.2.1 (Libertà-Bagno a Ripoli) complicano oltremodo la situazione perché sottraggono altri posti liberi agli automobilisti. Ecco alcune delle problematiche da affrontare prima di trovare un parcheggio vacante a Firenze. Difficoltà che si possono superare con una maggiore organizzazione e una breve ricerca online dei posti auto reperibili sia nel centro storico che nei quartieri periferici.

L’impatto della ZTL sul numero di posteggi liberi nel centro storico

Il cuore di Firenze è coperto quasi del tutto da un’ampia ZTL attiva tutti i giorni (tranne la domenica) con degli orari che possono variare in base ai periodi dell’anno. In quest’area urbana, delimitata da una serie di varchi telematici, possono entrare solo i residenti autorizzati e gli automobilisti muniti di un apposito permesso. Le uniche eccezioni vengono concesse ai conducenti dei veicoli diretti nei garage privati e custoditi, dove gli addetti registrano le targhe dei nuovi arrivati nel sistema gestionale del Comune di Firenze. Anche i turisti che hanno prenotato una camera in un hotel situato all’interno della ZTL possono raggiungere un parcheggio convenzionato senza incorrere in una sanzione economica.

La disponibilità di parcheggi vacanti negli altri quartieri di Firenze

L’impressione generale è che ci siano sempre meno aree di sosta reperibili nel capoluogo toscano, visti i numerosi disagi segnalati dai cittadini. Gli abitanti impiegano molto più tempo per trovare un posteggio vacante rispetto a qualche anno fa. Senza dimenticare i costi previsti per i non residenti che vogliono lasciare l’auto nelle aree esterne alla ZTL. Nelle Zone a Controllo di Sosta (ZCS) parcheggi in strada con le strisce blu, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, prevedono delle tariffe comprese tra un 1€ ed i 3€ per ogni ora. I quartieri limitrofi al centro storico rientrano tra le migliori opzioni perché consentono agli automobilisti di lasciare la vettura appena fuori dai varchi elettronici e di raggiungere anche a piedi le destinazioni prescelte.

Come trovare un parcheggio a Firenze con una ricerca rapida e mirata

La grave penuria di posti auto disponibili e le delimitazioni del centro storico riducono la quantità di posti auto a disposizione. Ecco perché con una tale situazione, non vi sono altre alternative al di fuori dei posteggi coperti e custoditi. Soprattutto quando le necessità impongono una scelta tempestiva, seppur a pagamento. Questi garage privati offrono un servizio molto utile e si trovano in tutta la città, dal centro storico fino ai quartieri più periferici. Inoltre, i posti liberi si possono prenotare anche prima tramite un’apposita ricerca del miglior parcheggio Firenze con una tariffa adeguata e un eccellente sistema di sorveglianza. Così le auto restano al sicuro durante tutto l’arco della sosta, ma le vere risorse sono le applicazioni che riescono a trovare i posteggi in base alle richieste espresse dall’automobilista. Bastano poche istruzioni e alcuni secondi per ottenere dei risultati pertinenti sui parcheggi disponibili a Firenze o in qualsiasi altra città. Parclick, in particolare, rende la ricerca ancor più rapida e mirata grazie ai filtri avanzati e la mappa interattiva. Così vengono risolti i problemi che attanagliano la maggior parte degli automobilisti perché la consultazione è libera e per trovare un parcheggio custodito a Firenze serve soltanto uno smartphone connesso ad internet.