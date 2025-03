Nuove misure commerciali e il loro impatto

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente confermato l’intenzione di avviare una nuova guerra commerciale globale, introducendo un dazio doganale del 25% su tutte le auto nuove importate nel paese. Questa misura, che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese, si applicherà anche ai componenti automobilistici e ai ricambi, creando un clima di incertezza nel settore. I nuovi dazi si aggiungono a quelli già esistenti sulle importazioni di acciaio e alluminio, colpendo in particolare i paesi che esportano maggiormente verso gli Stati Uniti, come Messico, Giappone, Corea del Sud, Canada e Germania.

Un giro d’affari significativo

Le importazioni di auto negli Stati Uniti rappresentano un giro d’affari di 220 miliardi di dollari, cifra che raddoppia se si considerano anche i prodotti legati al settore automobilistico, toccando i 474 miliardi di dollari. Questa nuova tassazione potrebbe avere effetti devastanti non solo per i paesi esportatori, ma anche per l’industria automobilistica statunitense. Infatti, gli analisti avvertono che l’aumento dei costi dovuto ai dazi potrebbe tradursi in un incremento dei prezzi delle auto, con un conseguente calo delle vendite sia a livello interno che globale.

Le conseguenze per l’industria automobilistica

Le misure annunciate da Trump, che lui stesso definisce come dazi “reciproci” per rilanciare l’industria dell’auto Made in USA, potrebbero rivelarsi controproducenti. Molti esperti prevedono un’ondata di licenziamenti nel settore automobilistico, poiché le aziende potrebbero trovarsi costrette a ridurre la produzione a causa della diminuzione delle vendite. Inoltre, l’industria potrebbe affrontare una crisi di competitività, poiché i costi più elevati potrebbero allontanare i consumatori, portando a una stagnazione del mercato.