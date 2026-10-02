Hyundai ha deciso di ribaltare le aspettative con la Hyundai Tucson 2026 lanciata in autunno 2026 e pronta per la commercializzazione all’inizio del 2027. Il nuovo modello abbandona ogni continuità estetica con la generazione precedente, adottando il linguaggio stilistico Art of Steel che vuole trasmettere solidità e dinamismo. La casa coreana ha scelto di puntare su forme più marcate, superfici scolpite e una presenza su strada decisamente più imponente, senza rinunciare ai dettagli di alta tecnologia che caratterizzano i veicoli del segmento C.

Design esterno: l’approccio “Art of Steel”

Le linee della nuova Tucson si snodano tra passaruota pronunciati e pannelli laterali netti, creando un profilo che richiama la robustezza dell’acciaio. La firma luminosa H-Edge illumina l’anteriore con una striscia centrale indiretta e bordi laterali, un concetto già sperimentato sulla Tesla Model Y ma reinterpretato per dare profondità al frontale. Sul retro, i gruppi ottici Prism Rear Lamp offrono una struttura tridimensionale che scolpisce il vano bagagliaio. In alcune versioni è disponibile il Micro Pixel Lighting un sistema da 25.600 LED singoli capace di creare animazioni di benvenuto.

Luce anteriore e posteriore a illuminazione indiretta

Le luci a “luce indiretta” proiettano il fascio sulla carrozzeria anziché direttamente sulla strada, producendo una luminosità più morbida che si attenua avvicinandosi al veicolo. Questo approccio riduce l’effetto di “logo luminoso” tipico dei SUV moderni, conferendo un’aura di eleganza discreta, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.

Dimensioni e spazio interno

Con una lunghezza di 4,56 metri una larghezza di 1,9 metri e un passo di 2,72 metri la Tucson 2026 è più grande della versione attuale, garantendo maggiore abitabilità sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. L’altezza non è specificata, ma la linea più alta conferisce una posizione di guida più dominante. L’interno è stato concepito secondo il concetto di Furnished Space con superfici morbide, imbottiture generose e un vano portaoggetti profondo ricavato sotto la plancia a doppio strato.

Abitabilità e capacità di carico

Il bagagliaio raggiunge i 695 litri quasi 700 L, grazie a un piano di carico modulabile e a uno schienale posteriore ribaltabile con rapporto 40:20:40. Il sedile posteriore scorrevole facilita l’accesso al vano di carico, rendendo la Tucson particolarmente adatta a viaggi familiari o a trasporti di attrezzature sportive. L’angolo di apertura delle porte è stato ampliato a 83°, favorendo l’entrata e l’uscita dei passeggeri.

Tecnologia a bordo e sistemi di assistenza

All’interno troviamo un cruscotto a doppio livello: sopra, un display digitale da 9,9 pollici per le informazioni di guida, e sotto, il nuovo infotainment Pleos Connect con schermo da 17 pollici (di serie 12,9 pollici). Il sistema integra Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless e l’assistente vocale Gleo AI capace di comprendere il contesto per fornire risposte naturali. I comandi del climatizzatore rimangono fisici, posizionati sotto il display per non distrarre il conducente.

Infotainment Pleos Connect e comandi fisici

L’interfaccia grafica richiama quella di un tablet, con icone chiare e funzioni raggruppate per facilità d’uso. La presenza di porte USB-C da 100 W (quattro unità) e di due stazioni di ricarica wireless da 15 W garantisce la massima connettività per smartphone, tablet e laptop, rendendo l’abitacolo uno spazio “plug-and-play” per tutti i dispositivi.

Gamma di propulsori e autonomia elettrica

La gamma della Tucson 2026 spazia dal mild-hybrid 48 V al full-hybrid e al plug-in hybrid (PHEV) oltre a una versione a benzina puro. Tutti i propulsori ruotano attorno al 1,6 L turbo da 150 CV. Nella versione mild-hybrid, la trazione può essere anteriore o integrale; la full-hybrid eroga 245 CV, mentre la PHEV raggiunge i 292 CV. La PHEV è dotata di una batteria da 17,1 kWh che, con gli pneumatici da 17 pollici, garantisce un’autonomia elettrica fino a 81 km. Hyundai ha introdotto la modalità HEV Stay Mode che mantiene climatizzatore, audio e ricarica dispositivi attivi anche quando il motore termico è spento.

Tra i sistemi di assistenza della suite Hyundai SmartSense troviamo il Forward Collision-Avoidance Assist di seconda generazione, l’Highway Driving Assist 2 il cruise control intelligente basato sulla navigazione, il Memory Reverse Assist (memorizza percorsi fino a 30 km/h), il Ground View Monitor per la visuale sotto e intorno al veicolo e il Trailer Reverse Assist per le manovre con rimorchio.

Il prezzo di listino non è ancora stato comunicato; la Hyundai Tucson attuale parte da 34.400 euro. Si prevede che i listini della nuova generazione saranno pubblicati poco prima del lancio commerciale, fissato per l’inizio del 2027. Il comunicato stampa è stato rilasciato il 01 ottobre 2026, con un’anteprima prevista al Salone dell’Auto di Parigi il 12 ottobre, in cui verrà mostrata una versione dal carattere ancora più dinamico.