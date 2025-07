Tutto quello che devi sapere sulla Skoda Epiq in arrivo nel 2026

Se sei un appassionato di auto elettriche, preparati a scoprire la Skoda Epiq, la nuova crossover che promette di portare una ventata di freschezza nel segmento B. Con un prezzo di partenza atteso intorno ai 25.000 euro, questa piccola meraviglia si preannuncia come una vera sorpresa per tutti gli amanti delle quattro ruote. Ma cosa possiamo aspettarci da questo modello che debutterà nel 2026? Scopriamolo insieme! 🚗✨

Design e caratteristiche esterne

La Skoda Epiq non passerà di certo inosservata! Con una lunghezza di 4,1 metri, il suo design si ispira al linguaggio stilistico “Modern Solid”, già ammirato in altri modelli della casa. Immagina un frontale audace, dominato dalla nuova calandra chiusa “Tech-Deck Face”, che integra sensori e radar per le funzioni avanzate di assistenza alla guida. E i fari a matrice di LED? Potrebbero essere sdoppiati e aggiungono un tocco di modernità e funzionalità. Chi altro ha notato quanto sia futuristica? 🔦

Ma non finisce qui: il design continua con dettagli unici, come gli archi passaruota realizzati in materiale riciclato e un spoiler posteriore che non può passare inosservato. E per chi ama le luci, la scritta Skoda illuminata sul portellone è un vero colpo d’occhio! Come la vedi? Questo è giving me serious vibes di innovazione e sostenibilità! 🔥

Interni e tecnologia all’avanguardia

Ma il bello della Skoda Epiq non finisce qui. Saliamo a bordo e scopriamo un abitacolo pensato per il comfort e la funzionalità. Il design degli interni punta su una tecnologia intuitiva, con un piccolo display per la strumentazione e un ampio schermo centrale per l’infotainment. Ehi, chi non ama un po’ di tecnologia alla guida? 🙌

Inoltre, i comandi fisici sono ridotti all’essenziale, il che significa meno distrazioni e più focus sulla strada. La filosofia Simply Clever di Skoda si traduce in uno spazio utile e ben organizzato, perfetto per chi ama viaggiare con stile e praticità. Non dimentichiamo il volante a due razze spezzate, che dona un tocco moderno all’intero ambiente. Chi altro è entusiasta di questa semplicità? 👀

Performance e autonomia

Passiamo ora a ciò che conta davvero: le prestazioni! La Skoda Epiq sarà costruita sulla piattaforma MEB Entry, la stessa delle future Volkswagen ID.2 e Cupra Raval. Questo significa che avremo a disposizione una trazione anteriore e batteria con un’autonomia superiore ai 400 km. Un sogno, vero?

Le batterie potrebbero avere capacità di 38 o 56 kWh, e la chicca? La ricarica bidirezionale, che non solo ti permetterà di ricaricare l’auto, ma anche di alimentare dispositivi esterni o restituire energia alla rete. Fantastico, no? 💡

La produzione avverrà nello stabilimento Volkswagen di Pamplona, in Spagna, e possiamo aspettarci di vederla nelle concessionarie italiane nella prima metà del 2026. E siamo sicuri che ci sarà un’anteprima durante la Volkswagen Night al Salone di Monaco 2025. Non vedo l’ora di scoprire come si presenterà in quell’occasione! 🥳