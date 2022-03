Veicoli commerciali, le soluzioni per perfezionarli con l’allestimento professionale

Se pensiamo al mondo dei motori ci vengono in mente probabilmente le auto o le moto, ma ci sono altri veicoli che sono quotidianamente presenti nelle nostre vite e che possono avere tantissime applicazioni pratiche: parliamo dei furgoni commerciali, che accompagnano e in molti casi consentono l’attività professionale di tante persone. Grazie all’esperienza e alla professionalità di un’azienda, è possibile rendere ancora più performanti queste “macchine”, perfezionando i loro aspetti per adeguarli alle esigenze e alle sfide di vari tipi di lavoro.

Allestimento furgoni, la sfida di Store Van

È dal 2003, infatti, che Store Van opera esclusivamente nel segmento di mercato di allestimento furgoni e veicoli commerciali, rispondendo alla richiesta di una platea molto ampia di clienti, caratterizzata da esigenze e necessità molto varie e differenziate. In poco tempo, il brand vicentino ha conquistato un ruolo centrale in Italia e nella scena europea, proponendo quotidianamente soluzioni personalizzate di allestimento per diversi settori e riuscendo sempre a offrire l’allestimento ottimale per un veicolo commerciale al servizio di qualsiasi professione.

Le caratteristiche vincenti dell’azienda

L’azione di Store Van si è da sempre contraddistinta per alcuni punti di forza, e in particolare per la quantità di certificazioni ottenute per i processi, la tecnologia usata al servizio dei clienti, l’attenzione all’ambiente e la cura minuziosa di ogni progetto. Tutti i componenti che vanno a comporre l’allestimento di un furgone sono prodotti internamente nello stabilimento di Fami Srl, casa madre del brand.

Grandissima attenzione è riservata ovviamente anche alla parte tecnica e progettuale: Store Van progetta e realizza ogni suo allestimento rispettando e seguendo la normativa sulla sicurezza del lavoro e fornendo i propri prodotti corredati di certificazioni come ISO 9001, TÜV GS e, dove previsto, il marchio CE. Ogni allestimento, poi, è disegnato su misura, in costante accordo con l’utente che, attraverso simulazioni 3D molto realistiche, può decidere il tipo di arredamento di interni per il proprio furgone da lavoro definendone i minimi dettagli.

Anche l’aspetto tecnologico produttivo è all’avanguardia: la carrozzeria e gli allestimenti di un’officina mobile non avranno mai problemi di ruggine e saranno, quindi, altamente resistenti alla corrosione grazie alle tecniche originali ed esclusive usate negli impianti di verniciatura ad immersione catodica.

Cosa significa e a cosa serve l’allestimento

Grazie al meticoloso lavoro di Store Van è possibile trasformare un “semplice” furgone – pensato per essere versatile e adeguarsi a esigenze di vario tipo – in una vera e propria officina mobile specializzata, perfetta per le singole e specifiche esigenze di una professione.

L’esperienza dell’azienda riesce a trasformare un veicolo commerciale basic in un laboratorio pieno di vani, scaffali, cassetti, ben organizzato ed estremamente efficiente, utilizzando ad esempio resistenti scaffali per furgoni, cassettiere, valigette in plastica portaminuterie, divisori in metallo, contenitori in plastica e tanti accessori.

In questo modo, si potrà contare su una officina mobile allestita con criterio, in cui un tecnico può avere a disposizione tutto ciò che gli serve per svolgere il suo lavoro in modo veloce, sicuro e impeccabile.

L’allestimento così inteso può servire a dare una svolta a un gran tipo di figure professionali, perché un furgone attrezzato è necessario a imprese di molti settori, da quelle che si occupano di installazione di impianti elettrici o idraulici a quelle che forniscono assistenza ad industrie meccaniche, dalla piccola azienda agricola alla grande società dell’automotive.