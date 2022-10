Veicoli commerciali: tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine

La formula del noleggio a lungo termine ha iniziato a riscuotere un grande successo anche tra i privati, ma rimane una soluzione strategica soprattutto per le aziende. Non a caso, sono sempre moltissime le realtà che scelgono di noleggiare a lungo termine furgoni, van e via dicendo piuttosto che compiere un investimento ed acquistare dei mezzi di proprietà. Quali sono però gli effetti vantaggi del noleggio lungo termine veicoli commerciali? Scopriamoli insieme, in modo da capire se questa sia una soluzione realmente conveniente.

# Niente grandi investimenti iniziali

Per le imprese, qualsiasi investimento rappresenta una voce di spesa che va ad incidere sull’intero budget e deve dunque essere ponderato in modo serio ed attento. Le uscite di capitale non possono avvenire in determinati periodi, per questioni strategiche e finanziarie, ma possono anche costituire un pericolo soprattutto al giorno d’oggi. Optando per la formula del noleggio a lungo termine non si deve compiere alcun investimento iniziale ingente per la flotta aziendale. Ci si limita infatti a corrispondere un canone mensile, che è decisamente più facile da gestire rispetto ad un’uscita unica e cospicua di capitale.

# Totale pianificazione dei costi e zero spese impreviste

Uno dei più grandi vantaggi della formula del noleggio a lungo termine sta nel fatto che nel canone mensile sono incluse tutte quelle spese che altrimenti bisognerebbe considerare e sostenere extra (copertura assicurativa di base, polizze accessorie, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.). Ciò si traduce nella possibilità di prevedere tutti i costi legati alla flotta aziendale, senza spese impreviste legate ad eventuali guasti o incidenti. Questo è un grande vantaggio, sia per le grandi aziende che per le PMI.

# Possibilità di ottenere allestimenti speciali

I migliori servizi di noleggio a lungo termine di veicoli commerciali offrono anche la possibilità di richiedere allestimenti speciali in modo da noleggiare un mezzo che sia realizzato su misura per la propria attività.

# Una flotta di veicoli sempre nuova e all’avanguardia

Un altro importante vantaggio del noleggio a lungo termine di veicoli commerciali sta nel fatto che l’azienda ha la possibilità di contare sempre su una flotta di mezzi nuovi e di ultima generazione. Una volta scaduto il periodo di noleggio, non vi è alcun obbligo al riscatto delle vetture e si possono dunque sostituire con modelli più nuovi.

# Vantaggi fiscali

Un ultimo, ma non per ordine di importanza, vantaggio legato al noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali riguarda la fiscalità. Scegliendo tale formula è infatti possibile approfittare della deducibilità di imposte dirette (sia sulla quota del noleggio che su quella dei servizi collegati) e della detraibilità, totale o parziale, dell’IVA.

È insomma evidente che la formula del noleggio a lungo termine sia conveniente anche per le aziende che necessitano di veicoli commerciali per la propria flotta. Si tratta di una soluzione che merita sicuramente di essere presa in considerazione, perché i vantaggi non mancano e anzi sono numerosi. Certo, l’importante è affidarsi ad una società che sia seria e che proponga una buona scelta di veicoli commerciali.