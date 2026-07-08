Viaggio nel passato: il Traveler Spirit of ’26 di Scout riprende il mito del 1976

Scout ha svelato in modo discreto il Traveler Spirit of ’26: un one‑off che rievoca la livrea del 1976 usata dal U.S. Ski Team per gli spostamenti a Innsbruck, con elementi storici e merchandising retro; la produzione iniziale è mirata per il 2027, ma è soggetta a cambiamenti.

Scout ha introdotto senza clamore il Traveler Spirit of ’26 un esemplare unico che riprende gli elementi estetici e simbolici della leggendaria versione Spirit of ’76. Questo nuovo modello è pensato come un omaggio alla livrea tricolore associata a un episodio preciso della storia automobilistica e sportiva americana, quando veicoli Scout furono impiegati per supportare il U.S. Ski Team durante le necessità operative del 1976.

La casa ha inoltre aggiornato lo stato del suo stabilimento: secondo le comunicazioni più recenti risalenti a June sono in corso lavori per completare la struttura produttiva, con installazioni tecniche e opere infrastrutturali. Sul fronte commerciale è stata presentata anche una linea di merchandising ispirata al passato, con prezzi comunicati per alcuni articoli.

Radici storiche: il legame con il 1976 e il ruolo di International Harvester

Nel 1976, in occasione dei Giochi invernali tenuti a Innsbruck, Austria il U.S. Ski Team necessitava di mezzi robusti per il trasporto di atleti e attrezzature. A quel tempo International Harvester mise a disposizione 10 Scout Traveler e 7 Scout II Traveltop, caratterizzate da una livrea bianca con righe blu e rosse in omaggio al bicentenario degli Stati Uniti.

Questi veicoli furono equipaggiati con dettagli orientati all’impiego operativo: decalcomanie del team, portaski e verricelli su alcuni esemplari, oltre a dotazioni meccaniche come motore V8cambio automatico e trazione integrale. La risposta del pubblico portò poi alla commercializzazione di una versione di serie denominata Spirit of ’76, che mantenne la livrea iconica pur rinunciando agli accessori più legati all’uso sportivo.

Caratteristiche della versione retail del 1976

La versione di vendita del periodo presentava interni in Wedgwood Blue un roll bar blu e ruote Rallye con pneumatici maggiorati; alcune varianti furono offerte con un soft top in denim blu. Questi elementi contribuirono a fissare l’immagine della Spirit of ’76 come una delle livree più riconoscibili nella storia del marchio.

Il Traveler Spirit of ’26: design, merchandising e piano industriale

Il nuovo Traveler Spirit of ’26 riprende la combinazione cromatica rosso-bianco-blu e introduce una grafica che richiama gli schemi Rallye del passato, includendo un rimando visivo a un elemento identificativo del marchio originale, il Harvester graphic. Pur essendo un pezzo singolo e presentato con riservatezza, l’esemplare funge da ponte tra l’eredità storica e le intenzioni future del brand.

Accanto al veicolo, Scout ha lanciato una serie di prodotti retro: tra questi figurano magliette a tema al prezzo di $36 cooler e una giacca a $99. Il merchandising è stato pensato per rafforzare l’identità visiva della proposta e per mantenere viva l’attenzione attorno al progetto, nonostante la presentazione sia passata sotto silenzio nei giorni immediatamente successivi.

Aggiornamenti sullo stabilimento e tempistiche di produzione

Le comunicazioni più recenti relative allo stabilimento, datate June indicano l’installazione di condizionatori industriali nel reparto carrozzeria e lavori di posa per gli impianti nell’edificio di assemblaggio. Sono in corso anche la realizzazione di strade di accesso e la costruzione di edifici destinati ai fornitori: segni concreti di avanzamento delle opere.

Per quanto riguarda l’avvio della produzione, sul sito ufficiale è riportata una nota che recita testualmente: “initial production [is] targeted for 2027, [but is] subject to change.” Questa frase chiarisce la volontà di puntare a un inizio produttivo nel 2027 pur lasciando aperta la possibilità di variazioni in funzione dell’evoluzione dei lavori e delle condizioni operative.

Perché questo omaggio conta

L’operazione di Scout unisce memoria storica e strategia di comunicazione: il Traveler Spirit of ’26 non è solo una rievocazione estetica, ma anche un modo per ricordare un episodio specifico in cui il veicolo ebbe un ruolo funzionale per uno sport nazionale. La scelta di proporre merchandising e di mostrare progressi concreti nello stabilimento mira a costruire aspettativa senza forzare promesse definitive sulla produzione.