Jean-Philippe Imparato svela i piani per il rilancio di Stellantis in Italia e in Europa.

Introduzione alla crisi di Stellantis

Stellantis, il gigante automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, si trova attualmente ad affrontare una fase di grande incertezza. Con il recente addio del CEO Carlos Tavares e un calo delle immatricolazioni, l’azienda è chiamata a ripensare le proprie strategie. Tuttavia, la leadership di Jean-Philippe Imparato, nuovo Chief Operating Officer per l’Europa, promette un piano di rilancio che pone l’Italia al centro delle operazioni del gruppo.

Il ruolo strategico dell’Italia

In un’intervista recente, Imparato ha sottolineato l’importanza dell’Italia per Stellantis, affermando che il paese rappresenta un punto chiave per il futuro sviluppo del gruppo. “Darò un piano industriale per fabbrica”, ha dichiarato, promettendo un approccio concreto e basato su dati reali. Questo piano include non solo il lancio di nuovi modelli, ma anche un impegno a mantenere attivi tutti gli stabilimenti italiani, con particolare attenzione a Mirafiori e Torino.

Innovazioni e nuovi modelli in arrivo

Uno dei progetti più attesi è il rilancio della Fiat 500, che non solo sarà disponibile in versione ibrida, ma anche come modello completamente nuovo, previsto per il 2026. Imparato ha confermato che la nuova Fiat 500 sarà sviluppata sulla piattaforma STLA Small, in linea con le tendenze di mercato verso veicoli più sostenibili. Inoltre, Stellantis prevede di lanciare 14 nuovi modelli elettrici e ibridi per affrontare la crescente concorrenza, in particolare quella delle case automobilistiche cinesi.

Impegno per la sostenibilità e la competitività

Stellantis non si limita a produrre auto; l’azienda sta anche investendo in tecnologie sostenibili e in innovazioni che possano garantire una maggiore competitività nel mercato globale. Imparato ha evidenziato la necessità di un supporto continuo per affrontare le sfide del settore, sottolineando che la competitività è fondamentale per il successo futuro. Con un piano ben definito e un focus sull’innovazione, Stellantis si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, con l’Italia come fulcro delle sue operazioni.