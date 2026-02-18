Volante yoke e steer-by-wire sulla Lexus RZ: cosa cambia per la guida

La Lexus RZ porta in listino il volante in stile aeronautico con steer-by-wire, disponibile di serie su alcune versioni e come optional su altre, per una guida più diretta e filtrata

La Lexus RZ introduce un cambiamento nell’abitacolo destinato a ripensare il rapporto tra guidatore e vettura. Nel mondo del beauty si sa che le prime impressioni contano; nel settore automotive la sensazione al volante lo è altrettanto. Gli esperti del settore confermano che la casa giapponese adotta il volante a cloche One Motion Grip associato al sistema steer-by-wire. La soluzione elettronica elimina il collegamento meccanico tradizionale e sostituisce i comandi con segnali e attuatori. L’obiettivo dichiarato è aumentare la precisione dello sterzo e ridurre le vibrazioni trasmesse al guidatore.

La novità tecnica

Il sistema steer-by-wire significa che non esiste più un albero dello sterzo collegato meccanicamente alle ruote. I comandi del guidatore vengono rilevati da sensori. Successivamente, unità elettroniche elaborano i segnali e attuatori movono le ruote. Questo approccio permette regolazioni più fine del rapporto di sterzo e la gestione di interventi stabilizzanti via software. I progettisti affermano che la soluzione è pensata specificamente per piattaforme elettriche, dove lo spazio e l’integrazione dei sistemi elettronici sono prioritari.

Che cos’è e come funziona lo steer-by-wire

A livello tecnico, il sistema sostituisce la trasmissione meccanica con un controllo elettronico diretto. Un’unità di controllo riceve gli input dal volante e converte il gesto del guidatore in comandi elettronici. Questi comandi vengono inviati a un attuatore che muove le ruote anteriori senza collegamento meccanico continuo. La logica di controllo adatta il rapporto di sterzata in funzione della velocità e delle condizioni di guida. A bassa velocità il sistema privilegia manovrabilità; alle alte velocità favorisce stabilità e precisione. Il risultato è una maggiore flessibilità di calibrazione e un’integrazione facilitata con i sistemi di assistenza alla guida.

Sicurezza e sistemi di emergenza

In continuità con la maggiore flessibilità di calibrazione, il progetto prevede più livelli di tutela per garantire la sicurezza della funzione sterzante. Un sistema di backup interviene in caso di malfunzionamento per mantenere la capacità di guida e limitare il rischio di perdita di controllo. L’architettura elettronica integra filtri per escludere segnali indesiderati e conserva un feedback di guida utile al conducente. Tale organizzazione favorisce l’integrazione con gli ADAS e facilita aggiornamenti futuri delle strategie di controllo.

Il volante One Motion Grip: design e vantaggi pratici

In continuità con l’integrazione dei sistemi di assistenza alla guida, il volante adotta una forma ispirata alle cloche aeronautiche e ai comandi delle auto da corsa. La struttura a due razze elimina la porzione superiore tradizionale, riducendo la necessità di incrociare le mani durante le manovre e migliorando la visibilità del cruscotto e della strada. One Motion Grip ha dimensioni compatte che liberano spazio nell’abitacolo e permettono un posizionamento dei comandi più vicino al guidatore, coerente con il concetto di cockpit orientato all’interazione uomo-macchina. Questo layout facilita inoltre l’aggiornamento delle strategie di controllo e l’integrazione futura di funzionalità software.

Feedback e sensazioni di guida

In transizione dal layout che facilita gli aggiornamenti delle strategie di controllo, il sistema privilegia la trasmissione al volante del feedback utile per la guida. Le vibrazioni causate da irregolarità del manto stradale vengono attenuate, mentre le informazioni rilevanti per il controllo del veicolo sono preservate e restituite al guidatore.

Questo bilanciamento mira a mantenere la connessione tra chi guida e la strada, offrendo una sensazione più lineare e controllata senza annullare del tutto il contatto con l’esterno. In pratica, l’architettura limita il rumore tattile e valorizza i segnali significativi, favorendo una guida più precisa e meno affaticante.

Disponibilità e posizionamento nella gamma RZ

Dopo la riduzione del rumore tattile, la casa ha scelto una diffusione progressiva della nuova tecnologia all’interno della gamma RZ. Il pacchetto One Motion Grip con steer-by-wire è previsto di serie su una delle versioni più orientate alla performance e alla trazione integrale. Su altri allestimenti la stessa soluzione è offerta come optional a fronte di un sovrapprezzo, permettendo di mantenere inalterati comfort e finiture delle varianti più lussuose.

La strategia commerciale riflette l’approccio di introduzione graduale delle innovazioni: partire dai modelli di punta e valutare l’estensione della disponibilità in base alla domanda e al riscontro del mercato. Steer-by-wire indica qui l’eliminazione del collegamento meccanico tradizionale tra volante e ruote, con vantaggi in termini di modulazione del feedback e personalizzazione delle mappe di sterzo, come confermano gli esperti del settore.

Integrazione con altri sistemi del veicolo

Lo steer-by-wire non opera in isolamento e dialoga con gli altri sistemi elettronici del veicolo, come il controllo della trazione e la gestione della motricità. Su modelli dotati di trazione integrale elettrica, la sincronizzazione tra comandi di sterzo e modulazione della coppia migliora reattività e stabilità dinamica. Il coordinamento riduce i tempi di intervento in manovre brusche e ottimizza la distribuzione della coppia sulle singole ruote. Tale integrazione incide sia sul piacere di guida sia sulla tenuta di strada in condizioni critiche.

La proposta di Lexus per la RZ combina un design inedito del volante con una gestione elettronica dello sterzo orientata alla personalizzazione delle mappe e alla modulazione del feedback. Gli appassionati di motori trovano nella RZ un esempio concreto di come l’elettronica stia ridefinendo interfacce e sensazioni a bordo. Lexus ha previsto una diffusione progressiva della tecnologia all’interno della gamma RZ, elemento che renderà osservabile la sua evoluzione sui prossimi modelli.