Volkswagen sta affrontando una trasformazione radicale con la chiusura di quattro stabilimenti in Germania e il taglio di 120.000 posti di lavoro entro il 2030.

Volkswagen, il più grande gruppo automobilistico europeo, sta affrontando una delle trasformazioni più radicali della sua storia. Il piano di ristrutturazione annunciato dal CEO Oliver Blume prevede la chiusura di quattro stabilimenti in Germania e il taglio di 120.000 posti di lavoro entro il 2030. Questo cambiamento strutturale non è solo una risposta a una crisi passeggera, ma una riorganizzazione necessaria per affrontare le sfide del mercato globale.

Chiusura di quattro stabilimenti in Germania

Il piano di Volkswagen non menziona esplicitamente le chiusure degli stabilimenti, ma la logica dei numeri le rende inevitabili. Dimezzare il numero di modelli in vendita significa ridurre le linee di produzione. La stampa tedesca ha identificato quattro stabilimenti che non sopravvivranno alla ristrutturazione. Questi impianti sono quelli con la minore flessibilità produttiva e quelli che non sono stati adeguati per le nuove piattaforme o che producono modelli destinati all’eliminazione.

Volkswagen conta numerose fabbriche in Germania, tra cui Wolfsburg, Emden, Hannover, Zwickau, Dresda, Osnabrück e Kassel. La chiusura di quattro di questi impianti significa la fine dell’attività per decine di migliaia di dipendenti diretti e per tutti i fornitori dell’indotto che ruotano attorno a ciascun impianto.

Taglio di 120.000 posti di lavoro

Il piano di Volkswagen prevede il taglio di 120.000 posti di lavoro entro il 2030. Questa cifra include anche le riduzioni già annunciate in precedenti comunicati ufficiali. Volkswagen ha siglato un accordo con il sindacato IG Metall che protegge i lavoratori tedeschi dai licenziamenti diretti fino al 2030. Le uscite avverranno tramite pensionamenti anticipati, uscite incentivate e non rinnovi delle assunzioni temporanee.

Dal 2027 in poi, saranno ridotti anche i bonus per i dipendenti, un elemento che nella cultura aziendale tedesca ha sempre avuto un peso motivazionale enorme. Questo cambiamento avrà un impatto significativo non solo sui dipendenti diretti, ma anche sull’intera filiera produttiva.

Riduzione del 50% dei modelli in vendita

Volkswagen taglierà il 50% dei modelli attualmente in commercio entro il 2030. La varietà degli allestimenti sarà ridotta del 75%. Non si tratta di togliere qualche variante di colore, ma di eliminare linee di prodotto intere, probabilmente intere famiglie di veicoli.

L’obiettivo dichiarato è la semplificazione. Meno modelli significano meno piattaforme da sviluppare e aggiornare, meno componenti specifici da gestire, meno complessità nelle linee di montaggio. Le risorse così liberate saranno concentrate sullo sviluppo tecnologico e software dei modelli superstiti, che dovranno essere più competitivi e più redditizi di quanto lo siano stati i rispettivi predecessori.

Sul fronte software, il piano prevede l’eliminazione delle duplicazioni tra i vari marchi del gruppo. Rimarranno una distinzione principale: le tecnologie per il mercato occidentale e quelle per il mercato cinese, dove le aspettative degli utenti e l’integrazione digitale sono profondamente diverse.

Impatto sulla componentistica italiana

Se la crisi di Volkswagen fosse un problema solo tedesco, sarebbe già grave. Ma l’industria automobilistica europea è un ecosistema interconnesso, e quello che succede a Wolfsburg si ripercuote anche a Torino, Modena, Bergamo e in centinaia di piccoli comuni del Nord Italia dove vivono le imprese della componentistica.

L’Italia è uno dei principali fornitori di componenti per il gruppo tedesco: dalla meccanica di precisione alle guarnizioni, dai sistemi di iniezione ai componenti in plastica tecnica, dalle sospensioni ai cavi elettrici. Molte delle PMI italiane della filiera automotive dipendono in misura significativa dagli ordini che arrivano dalla Germania. Quando Volkswagen dimezza i modelli, gli ordini di componenti si riducono

Le associazioni di categoria italiane dell’automotive hanno già lanciato segnali di preoccupazione. Qualcuno stima che il piano di ristrutturazione di Volkswagen possa mettere sotto pressione decine di migliaia di posti di lavoro nel solo indotto italiano, concentrati soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna.

La sovracapacità dell’industria automobilistica europea

Quello di Volkswagen non è un caso isolato. L’intera industria automobilistica europea si trova in una situazione di sovracapacità strutturale. Questo squilibrio esisteva già prima della pandemia, è peggiorato con la crisi dei chip e con il calo delle vendite in Cina, ed è diventato insostenibile con l’accelerazione della transizione elettrica.

La radice di questo problema per Volkswagen è tracciabile con precisione. Nel nuovo millennio, il gruppo aveva fondato il proprio modello di crescita su tre pilastri: energia a basso costo, componenti economici dalla Cina, espansione delle vendite. Dal 2026 al 2026 tutti e tre sono caduti uno dopo l’altro. La pandemia ha rallentato l’economia cinese, la guerra in Ucraina ha interrotto le forniture di gas russo, e in Cina i costruttori locali hanno eroso quote di mercato con auto elettriche più economiche e tecnologicamente competitive.

A questo si sono aggiunti i dazi americani, che hanno reso le esportazioni negli USA economicamente difficili. La combinazione di questi fattori ha reso necessario un piano di ristrutturazione radicale per garantire la sopravvivenza e la competitività del gruppo nel lungo periodo.