Volkswagen è da diversi anni impegnata in prima linea nella produzione di veicoli elettrici, tutta la gamma ID ne è la perfetta rappresentazione, veicoli di diversa fascia tutti accomunati dalla trazione solamente elettrica. A questo folto gruppo si aggiunge ora la ID Every1 un’elettrica che promette di essere l’entry level andando a soddisfare i requisiti di gran parte del mercato.

Volkswagen ID Every1: le sue caratteristiche

Al momento la ID Every1 è solamente una concept car ma dai bozzetti che Volkswagen ha deliberato si può facilmente intuire come potrà essere nella sua veste definitiva. Una piccola vettura a quattro porte dal design accattivante ed innovativo.

Infatti è lunga solamente 3 metri e 88 cm una taglia che la posiziona all’interno della gamma come anello di congiunzione tra Up e Polo. Gli interni sono spaziosi e molto tecnologici ed anche la capienza per gli oggetti è buona dato che il bagagliaio è di 305 litri.

Sul fronte delle prestazioni la vettura adotta un motore elettrico da 95 cavalli per un’autonomia stimata in 250 km. Dati che la rendono ideale per chi ricerca un’auto da utilizzare per tragitti urbani che non disdegna qualche sporadica uscita fuori città.

Prezzo super per la categoria e debutto nel 2027

La nuova ID. Every1 uscirà sul mercato nel 2027, questi anni serviranno per affinare l’auto in particolare a livello software, dove andrà a differenziarsi rispetto alla gamma attualmente in vendita.

Sul fronte del prezzo il nome dell’auto già traccia una linea guida, essendo un’auto destinata ad un vasto pubblico il prezzo deve essere adeguato. Volkswagen potrebbe lanciarla al costo di circa 20.000 euro.

Se così dovesse essere, il prezzo è veramente interessante e garantirebbe al marchio di Wolfsburg un numero notevole di vendite.

Non resta che attendere ulteriori informazioni in merito che arriveranno prossimamente.