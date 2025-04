Un'occasione da non perdere per acquistare la Volkswagen T-Roc a un prezzo vantaggioso

Un SUV di successo nel mercato italiano

La Volkswagen T-Roc continua a dominare il mercato italiano dei SUV, mantenendo la sua posizione di leader tra le vetture del marchio tedesco. Con l’arrivo di un nuovo modello all’orizzonte, l’attuale versione rimane una scelta popolare per chi cerca un’auto compatta e versatile. La promozione “Progetto Valore Volkswagen” offre un’opportunità unica per acquistare questo modello a un prezzo scontato, rendendo l’acquisto ancora più allettante.

Dettagli della promozione Volkswagen T-Roc Edition Plus

La Volkswagen T-Roc Edition Plus, equipaggiata con il motore a benzina 1.0 TSI da 115 CV, è attualmente disponibile a un prezzo promozionale di 26.500 euro, rispetto al listino di 30.550 euro. Questo sconto di 4.050 euro è reso possibile grazie a un contributo congiunto del marchio e delle concessionarie. L’anticipo richiesto per accedere a questa offerta è di 5.100 euro, mentre l’importo totale finanziato ammonta a 21.760 euro, comprensivo delle spese di istruttoria pratica.

Condizioni di finanziamento e vantaggi

Il piano di finanziamento prevede 23 rate mensili da 129 euro, con un TAN del 4,99% e un TAEG del 6,40%. Alla fine del periodo di finanziamento, è prevista una maxi rata finale di 20.919 euro, corrispondente al valore futuro garantito. È importante notare che il contratto è vincolato a un chilometraggio massimo di 20.000 km, con un costo di 0,07 euro per ogni chilometro eccedente. Inoltre, ci sono spese di incasso mensili di 3,25 euro e un costo annuo di 1 euro per le comunicazioni cartacee, che è gratuito se si opta per l’invio digitale.

Affidabilità e sicurezza garantite

La promozione include anche un’estensione di garanzia per un totale di 4 anni, offrendo ulteriore tranquillità agli acquirenti. La formula proposta da Volkswagen consente di accedere a un SUV compatto di successo con un anticipo e rate mensili contenuti, mantenendo la libertà di scelta alla scadenza tra il riscatto dell’auto o la sua restituzione. Tuttavia, è fondamentale pianificare attentamente, poiché la rata finale elevata richiede una considerazione seria per chi intende riscattare il veicolo.

Considerazioni finali

In sintesi, la Volkswagen T-Roc rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un SUV compatto e versatile. Con la promozione attuale, è possibile accedere a questo modello a un prezzo vantaggioso, ma è essenziale considerare le condizioni di finanziamento e le spese accessorie. Con l’arrivo imminente di un nuovo modello, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per approfittare di un’offerta vantaggiosa prima che sia troppo tardi.