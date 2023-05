Il 7 giugno Volvo svelerà il suo prossimo piccolo SUV elettrico, l'EX30. Ecco le prime informazioni in merito.

La nuova Volvo EX30 2023 ha fatto una breve apparizione alla presentazione del suo fratello maggiore, l’EX90, ma ora è stata esposta, nonostante la volontà del produttore. Volvo ha appena pubblicato un video teaser e il marchio è stato superato da una fuga di brevetti su Internet.

Volvo EX30 2023: caratteristiche, design, motori

Possiamo vedere che questo futuro modello entry-level ha alcuni degli stessi elementi estetici del suo fratello maggiore, l’EX90, come ad esempio il frontale. Infatti, la forma dei fari e la firma luminosa sono molto simili. L’unica cosa che manca è il logo. Lo stesso vale per il posteriore, con due strisce luminose verticali in alto e una seconda parte che circonda la parte inferiore del portellone.

Di profilo, la pendenza del tetto è piuttosto pronunciata, ma l’insieme appare piuttosto massiccio. In dettaglio, notiamo che non sono previste le maniglie a filo, a differenza della carrozzeria bicolore.

Il video teaser rilasciato da Volvo conferma questi brevetti. Evidenzia l’illuminazione anteriore e la forma del cofano. Si vedono due sfaccettature incavate che sporgono leggermente sopra il paraurti. Questo tipo di forma è apparso per la prima volta sulla Peugeot 3008 di seconda generazione, poi sulla Peugeot 2008, oltre che sulla Renault Austral, e sembra che si stia sviluppando tra diversi produttori.

Di proprietà di Geely, questa Volvo utilizzerà molto probabilmente la piattaforma SEA del gruppo, già usata dalla Smart #1. Possiamo quindi aspettarci un motore elettrico con una potenza di 272 CV e una batteria da 66 kWh. L’autonomia sarà di circa 440 km. Come Volvo è obbligata a fare, deve essere in cantiere anche una versione a quattro ruote motrici. Avrebbe un secondo motore sull’asse anteriore per una potenza combinata di oltre 400 CV.

