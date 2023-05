La nuova Volvo EX90 è la sostituta completamente elettrica dell’attuale XC90. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali nel dettaglio.

Volvo EX90: caratteristiche, design, tecnologia, materiali

I fari anteriori sono sicuramente l’effetto “wow”. Le due strisce LED orizzontali delle luci diurne (con un “martello di Thor” che ora si estende fino alla parte inferiore del paraurti) possono essere distanziate per liberare gli anabbaglianti e gli abbaglianti. Spettacolare.

Ma l’EX90 non è solo questo. Ha anche dimensioni imponenti: 5.037 mm di lunghezza, 1.744 mm di altezza e 1.964 mm di larghezza, esclusi gli specchietti e molto precisamente! I nuovi fari anteriori, a dir poco tecnologici, si affiancano alla griglia completa introdotta su XC40 e C40 Recharge.

Volvo ha optato per uno stile pulito e ordinato, con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,29. Le fiancate dell’auto presentano maniglie a filo, mentre gli specchietti retrovisori incuriosiscono per il loro sorprendente ingombro.

Infatti, dopo gli studi dei clienti, Volvo non ha optato per gli specchietti con telecamera, che hanno avuto problemi a convincere, tra gli altri, la concorrente tedesca Audi. Invece, gli elementi standard, che ospitano specchietti senza cornice per la forma, come uno specchio interno, sono duplicati con telecamere per la visione periferica e il sistema di guida semi-autonoma.

L’auto incorpora otto telecamere, cinque radar, sedici sensori a ultrasuoni e un nuovo sensore LiDAR.

Intelligenza artificiale e sistemi di infotainment

Volvo ha annunciato che è in grado di rilevare pedoni fino a 250 metri di distanza e oggetti come pneumatici sgonfi fino a 120 metri. La tecnologia di rilevamento laser non dipende dalla luce, quindi funziona sia di giorno che di notte. I numerosi sensori dell’auto lavoreranno in collaborazione con le mappe HD di Google, partner di Volvo, compreso il sistema di infotainment lanciato sulla XC40.

La mappatura contiene informazioni aggiornate sulle infrastrutture e sulle corsie del traffico, oltre che sulla posizione. L’intelligenza artificiale Xavier e Orin di NVIDIA DRIVE, oltre al software di sicurezza Zenseact, completano le capacità di assistenza alla guida della Volvo EX90. Anche se per il momento stiamo parlando solo di guida assistita, la delega di guida completa per il veicolo autonomo non è lontana. Questo servirà all’ambizione del marchio di “zero morti e zero feriti gravi in una Volvo”.

La parte posteriore dell’EX90 incorpora l’ultima firma luminosa a forma di C già vista su Polestar, integrata da un elemento verticale che riprende la “storica” somiglianza di famiglia delle autovetture e dei SUV Volvo.

Interni

A bordo, l’EX90 segue la tendenza del momento: cruscotto e schermi più eleganti! Il tablet centrale rimane verticale come sull’attuale XC90, ma raddoppia le dimensioni a 14,5 pollici in formato verticale come Tesla o Ford Mustang Mach-E. L’ergonomia sembra migliorata rispetto al sistema della XC40 e della C40, con più scorciatoie per le funzioni di guida, senza arrivare ai menu completi.

Grazie alla partnership con Google, la navigazione è fornita anche da Google Maps, oltre ad altre sinergie. Date le dimensioni e la risoluzione dello schermo, è davvero impressionante!

LEGGI ANCHE: