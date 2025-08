Volvo EX30: come il design incontra l’empowerment delle donne

Chi l’avrebbe mai detto che un’auto potesse racchiudere una storia così potente? La Volvo EX30 non è solo un semplice veicolo: è un vero e proprio trionfo di design e un esempio ispiratore di come le donne stiano prendendo il controllo in un settore tradizionalmente maschile. Ho avuto l’opportunità di incontrare Katharina Sachs, la mente creativa dietro il suo design, e la sua storia è davvero affascinante. Pronti a scoprire cosa si cela dietro questo gioiello svedese? 🚗✨

Il design della Volvo EX30: una visione audace

La Volvo EX30 ha fatto il suo debutto non solo come un’auto dalle vendite promettenti, ma anche come vincitrice del prestigioso premio Red Dot “Best of the Best”. Katharina Sachs, una designer tedesca che ha lasciato la sua terra natale per inseguire il suo sogno in Italia, ha svolto un ruolo cruciale in questo progetto. La sua avventura è iniziata quando un designer, durante un incontro, le parlò di una scuola in Piemonte dove si insegnava a modellare l’argilla. Nonostante non conoscesse l’italiano, ha deciso di partire, e indovinate un po’? È stata la migliore scelta della sua vita! Chi di voi avrebbe avuto il coraggio di fare una cosa simile? 🌍💪

Entrando in Volvo, Katharina ha partecipato al progetto EX30 dalle fasi iniziali. «Volevamo creare un’auto compatta ma matura, che non apparisse infantile. La parte frontale è stata la sfida più grande», racconta. Immaginate il suo impegno nel mantenere la visione originale nonostante le difficoltà. «Se avessimo cambiato il design frontale, tutto il concetto sarebbe crollato», aggiunge. Questo è il tipo di passione che fa la differenza! 🔥

Volvo e il commitment per le donne

Durante un evento al Volvo Studio di Milano dedicato al Women Empowerment, sono stati presentati obiettivi ambiziosi per il futuro: raggiungere il 34% di donne in posizioni di leadership entro il 2030 e garantire la parità salariale entro il 2027. Questo è un passo enorme per un’azienda che già vanta un 50% di donne nel suo Executive Management Team. Chi di voi crede che sia giunto il momento che più aziende seguano questo esempio? 🙌

All’evento erano presenti figure chiave come Lotta Jakobsson e Chiara Angeli. Sandy Myhre, presidente onoraria della giuria WWCOTY, ha premiato Jakobsson con il Sandy Myhre Award per le politiche inclusive di Volvo. Pensateci: dall’uso di manichini per donne incinte nei crash test alla promozione delle donne in ruoli tecnici, Volvo sta aprendo la strada al cambiamento! 🌟

Il futuro di Volvo: un impegno costante

Ma non finisce qui! Katharina Sachs continua a lavorare su nuovi progetti per Volvo e, con il suo esempio, incoraggia le giovani donne a perseguire i loro sogni. «Mi dicevano che il design degli esterni non era per le donne, ma non mi sono mai fatta fermare», racconta con determinazione. Questo è ciò che mi ispira: il potere di non arrendersi e la forza di credere in se stesse. Chi di voi ha una storia simile da condividere? 💖

La Volvo EX30 rappresenta non solo un’innovazione nel design automobilistico, ma anche un faro di speranza e di cambiamento per le donne nel settore. È questo che rende quest’auto così speciale: un prodotto che parla di inclusione e di sfide superate. E voi, cosa ne pensate? Siete pronte a sostenere il cambiamento? 🚀