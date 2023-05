La presentazione del Volvo EX30 elettrico è alle porte e il marchio sta facendo il conto alla rovescia rivelando alcune informazioni. Volvo ha appena dichiarato che il modello avrà l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra Volvo prodotta finora. È logico, visto che l’EX30 è un piccolo SUV 100% elettrico.

Ma il produttore afferma di aver affrontato l’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita, dalla produzione all’utilizzo. Le emissioni di CO2 sono state addirittura ridotte del 25% rispetto alla XC40 elettrica.

Volvo EX30 elettrico: quanta autonomia per il SUV più ecologico della Svezia?

Tra gli esempi forniti per spiegare questo risultato c’è l’uso di alluminio riciclato, che rappresenta un quarto del totale. Per quanto riguarda le plastiche, sia all’interno che all’esterno, la percentuale è del 17%, un record per il marchio. Il produttore dichiara inoltre di aver ridotto il numero di componenti, adottando una formula molto in voga: il componente più durevole è quello che non esiste.

Per quanto riguarda l’assemblaggio, l’EX30 uscirà dalla fabbrica alimentato da energia elettrica “a impatto climatico zero”. Quasi tutti i subappaltatori del marchio si sono impegnati a fare lo stesso.

Logicamente, l’impronta di carbonio sarà migliore con l’energia elettrica. Il veicolo sarà basato su una versione adattata della piattaforma SEA di Geely, utilizzata per esempio dalla Smart #1.

Ci saranno due dimensioni di batteria: una da 51 kWh, ovviamente in LFP, e una da 69 kWh (NMC). Con quest’ultima, quando il modello è alimentato da un solo motore (ci saranno versioni a trazione integrale con due motori), l’autonomia dovrebbe raggiungere i 480 km. Una buona cifra, visto che l’EX30 sarà un modello più piccolo della XC40, che offre anch’essa una batteria da 69 kWh e una da 82 kWh. Come tale, è in grado di competere con la Kia Niro EV.

La EX30 sarà presentata in versione integrale il 7 giugno.

