Volvo Trucks mostra tecnologie multi-propulsione e servizi per le flotte a IAA Transportation 2026

Volvo Trucks porta a IAA Transportation 2026 una gamma completa di camion e tecnologie: dal nuovo Volvo FH Aero Electric con autonomia fino a 700 km al prototipo con motore a combustione alimentato a idrogeno, oltre a servizi per aumentare uptime e produttività delle flotte.

All’IAA Transportation 2026 di Hannover Volvo Trucks ha scelto lo spazio espositivo del padiglione 11 come punto di lancio per mostrare l’evoluzione della sua offerta nel trasporto pesante. L’azienda mette in primo piano non solo nuovi mezzi ma anche la strategia multi-tecnologica che affianca elettricodieselgas e soluzioni a idrogeno per rispondere alle diverse esigenze operative delle flotte.

La partecipazione è costruita attorno all’esperienza pratico-dimostrativa: oltre agli otto camion esposti nello stand, sette veicoli sono disponibili per le prove su strada con un percorso che parte direttamente dall’area espositiva, così da valutare prestazioni e comportamento reale dei mezzi in condizioni operative.

Volvo FH Aero Electric e le motorizzazioni in prova

Tra i veicoli in evidenza spicca il Volvo FH Aero Electric nella versione Extended Range, progettato per tratte di lunga percorrenza con una autonomia dichiarata fino a 700 km. Questa percorrenza posiziona il modello tra le soluzioni elettriche più competitive per il trasporto interregionale, permettendo di affrontare missioni estese con ridotte soste per la ricarica. Sul percorso di test drive i visitatori possono confrontare anche versioni dotate del nuovo motore diesel D13 pensato per ottimizzare ulteriormente i consumi, e diverse alternative a gas pensate per applicazioni specifiche.

Il prototipo a idrogeno e le prospettive di commercializzazione

Un altro elemento di rilievo nello stand è il prototipo dotato di un motore a combustione alimentato a idrogeno sviluppato per offrire un’opzione di decarbonizzazione sulle grandi percorrenze dove la sola elettrificazione a batteria è meno praticabile. Il costruttore indica l’intenzione di portare questa tecnologia sul mercato entro il prossimo decennio, a complemento delle altre soluzioni disponibili per i clienti.

Servizi per la flotta, rete assistenza e risultati commerciali

Accanto ai veicoli, Volvo Trucks dedica ampio spazio ai servizi integrati che accompagnano il ciclo vita del camion: consulenze per scegliere la motorizzazione più adatta alla missione, contratti di assistenza su misura, soluzioni finanziarie e piattaforme digitali finalizzate a massimizzare l’uptime. La rete di supporto si avvale di oltre 2.500 officine e concessionarie certificate, pensata per garantire disponibilità e continuità operativa alle flotte miste.

In fiera sono inoltre illustrate soluzioni per integrare carburanti alternativi e rinnovabili, oltre all’implementazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento nei piani operativi delle aziende. L’obiettivo dichiarato è facilitare la gestione efficiente di flotte composte da mezzi con sistemi di propulsione differenti, preservando produttività e redditività.

Performance commerciali e riconoscimenti

Il periodo dell’esposizione arriva dopo due anni in cima al mercato europeo dei camion pesanti (oltre 16 tonnellate), con il modello Volvo FH Aero che ha raggiunto oltre 70.000 unità vendute grazie a interventi mirati su aerodinamica ed efficienza. Anche l’elettrificazione mostra numeri significativi: la flotta globale dei camion elettrici del marchio ha superato i 450 milioni di chilometri percorsi. Sul piano della sicurezza, i mezzi sottoposti ai test europei hanno ottenuto i massimi punteggi nelle valutazioni disponibili.

Con la possibilità di salire al volante dei nuovi modelli direttamente dallo stand, l’azienda vuole offrire ai clienti e ai partner una prova concreta delle tecnologie presentate, mostrando come le scelte strategiche realizzate nei progetti recenti possano tradursi in benefici operativi misurabili per gli operatori del trasporto.