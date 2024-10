Un design sobrio e accattivante

La Volvo V40 si presenta come un’auto dal design elegante e sobrio, capace di attrarre l’attenzione senza risultare eccessivamente appariscente. Progettata dal designer britannico Peter Horbury, la V40 è lunga 4367 mm e si distingue per le sue linee fluide e moderne. La vettura, prodotta sulla piattaforma Ford C1, condivide molte caratteristiche con la Ford Focus, ma si distingue per dettagli unici che riflettono l’identità svedese del marchio. La carrozzeria a 5 porte offre un’ottima praticità, rendendola ideale sia per la vita quotidiana che per le gite nel weekend.

Prestazioni da vera sportiva

La Volvo V40 non è solo un’auto bella da vedere, ma anche un vero gioiello meccanico. Le versioni più potenti, come la T5, montano un motore 5 cilindri da 2.5 litri in grado di erogare fino a 254 CV e 400 Nm di coppia. Questo consente alla V40 di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. La trazione anteriore e integrale offre versatilità e stabilità, rendendo la guida un’esperienza entusiasmante. Anche le versioni meno potenti, come la T4, non deludono, con motori da 225 CV che garantiscono prestazioni brillanti.

Sicurezza e innovazione tecnologica

Uno dei punti di forza della Volvo V40 è senza dubbio la sua attenzione alla sicurezza. La vettura è dotata di un innovativo sistema di airbag per pedoni, che si attiva in caso di impatto, riducendo il rischio di lesioni. Inoltre, la V40 è equipaggiata con un sistema di frenata automatica che interviene in caso di ostacoli, aumentando ulteriormente la sicurezza durante la guida. Queste caratteristiche, unite a un design robusto e a materiali di alta qualità, fanno della V40 una scelta eccellente per chi cerca un’auto sicura e performante.