Un'analisi approfondita del Wingamm Oasi 610 GL, il camper ideale per viaggi in famiglia.

Introduzione al Wingamm Oasi 610 GL

Il Wingamm Oasi 610 GL rappresenta una delle ultime novità nel panorama dei camper, unendo design innovativo e funzionalità. Questo modello, che si distingue per le sue dimensioni compatte, è progettato per soddisfare le esigenze di famiglie e viaggiatori in cerca di avventure. Con una lunghezza di 6,10 metri, il 610 GL si colloca tra i mini camper e i motorhome più grandi, offrendo un equilibrio perfetto tra spazio e manovrabilità.

Design e funzionalità

Il design del Wingamm Oasi 610 GL è caratterizzato da una disposizione intelligente degli spazi. La porta d’ingresso è stata posizionata nella parte anteriore, liberando la zona posteriore per un ampio vano di carico, capace di ospitare anche uno scooter. Questa scelta progettuale non solo aumenta la praticità, ma consente anche di inserire due letti a castello nella parte posteriore, offrendo così un’ottima soluzione per le famiglie. Il resto dell’interno è ben organizzato, con un bagno completo e una zona giorno spaziosa, ideale per rilassarsi dopo una giornata di esplorazioni.

Comfort e tecnologia

Il comfort è una priorità nel Wingamm Oasi 610 GL. La zona soggiorno è più ampia rispetto ai modelli precedenti, con una cucina attrezzata che include un fornello a gas, un lavello e un frigorifero/congelatore da 96 litri. Il letto principale, situato sopra il soggiorno, è pieghevole e dotato di un materasso viscoelastico, garantendo un riposo di qualità. Inoltre, il camper è equipaggiato con un motore turbodiesel da 160 CV, derivato dal Fiat Ducato, che offre prestazioni elevate e una guida fluida, sia in città che su strade extraurbane.

Prezzi e disponibilità

Il Wingamm Oasi 610 GL è disponibile a un prezzo competitivo, con un costo di partenza di circa 117.000 euro in Europa. Negli Stati Uniti, il prezzo è leggermente più alto, fissato a 202.500 dollari, a causa di dazi e costi di importazione. Tuttavia, la qualità e le caratteristiche offerte da questo camper giustificano l’investimento, rendendolo una scelta interessante per chi desidera viaggiare con stile e comfort.