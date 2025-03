Un design rinnovato e accattivante

La nuova Yamaha MT-07 2025 si presenta con un’estetica più affilata e grintosa, ispirata alla sorella maggiore MT-09. Il frontale è caratterizzato da un nuovo faro LED, che conferisce un aspetto minaccioso e moderno. Il serbatoio, più muscoloso e scolpito, si integra perfettamente con la parte posteriore slanciata, dotata di un nuovo faro. Questo restyling non solo migliora l’aspetto estetico, ma aumenta anche la qualità percepita, grazie a dettagli come i nuovi blocchetti e un display TFT più curato.

Innovazioni tecnologiche e prestazioni

La MT-07 2025 non è solo un bel vestito, ma porta con sé anche significative innovazioni tecnologiche. Il motore bicilindrico CP2 è ora dotato di un comando del gas elettronico Y-CCT, che offre tre modalità di guida: Street, Sport e Custom. Inoltre, la versione con cambio automatico Y-AMT introduce un cruise control di serie, rendendo la guida ancora più confortevole. La ciclistica è stata riprogettata per garantire una maggiore stabilità, con un telaio più rigido e una forcella a steli rovesciati da 41 mm, che migliorano la risposta e il controllo durante la guida.

Ergonomia e comfort al top

Un altro aspetto fondamentale della nuova MT-07 è l’ergonomia, ottimizzata per migliorare il comfort del pilota. Il manubrio è stato allargato e abbassato, mentre la sella si trova a 805 mm da terra, rendendo la posizione di guida più naturale e rilassata. Anche le pedane sono state abbassate per favorire una postura più comoda. La frizione antisaltellamento riduce lo sforzo richiesto per azionare la leva, rendendo la guida meno faticosa. La MT-07 2025 si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze del pilota, mantenendo un carattere sportivo e divertente.

Un confronto tra le versioni

La Yamaha MT-07 2025 è disponibile in due versioni: la tradizionale e la Y-AMT. Quest’ultima, priva di leva della frizione e pedale del cambio, offre un’esperienza di guida simile a quella di uno scooter, ideale per chi cerca praticità. Tuttavia, per chi ama il controllo totale, la versione tradizionale rimane una scelta valida. La differenza di prezzo tra le due versioni è di circa 600 euro, un investimento che può valere la pena per chi desidera un cambio automatico. Entrambe le versioni mantengono il motore da 690 cc, capace di erogare 73,4 CV e 68 Nm di coppia, garantendo prestazioni elevate e una guida emozionante.