Un’icona delle maxi enduro

La Yamaha XTZ750 Super Ténéré è senza dubbio una delle moto più iconiche del panorama motociclistico degli anni ’80 e ’90. Con il suo design robusto e le prestazioni elevate, ha conquistato il cuore di molti appassionati di moto e ha lasciato un segno indelebile nella storia delle moto da rally. Questa moto rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di avventura e sfida, capace di affrontare i terreni più impervi e le condizioni più difficili.

Il legame con la Dakar

La storia della XTZ750 è strettamente legata alla Dakar, il famoso rally che ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi piloti del mondo. Nel 1988, la Yamaha YZE750 Ténéré, conosciuta anche come 0W93, ha fatto il suo debutto come moto ufficiale per la Dakar. Con un motore monocilindrico da 750 cc e 5 valvole, ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare. Piloti come Franco Picco e Stéphane Peterhansel hanno portato questa moto a competere in condizioni estreme, contribuendo a scrivere pagine memorabili della storia del rally.

Un restauro che celebra la storia

Recentemente, un’officina polacca, la Bike Factory, ha realizzato una replica della YZE750 Chesterfield, portando alla luce l’essenza della moto da rally. Questo esemplare del 1993 è stato completamente smontato e restaurato, con un’attenzione particolare ai dettagli. Ogni componente è stato sostituito o trattato per garantire che la moto non solo apparisse come una vera moto da rally, ma che fosse anche in grado di affrontare le sfide moderne. Il risultato è una moto che non solo rende omaggio alla sua storia, ma che è anche pronta per nuove avventure.

Caratteristiche tecniche e prestazioni

La XTZ750 Super Ténéré è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 750 cc, capace di erogare 69 CV. Questa potenza, combinata con un peso di 195 kg, offre prestazioni eccezionali sia su strada che fuoristrada. La moto è progettata per essere maneggevole e reattiva, con un sistema frenante che include una coppia di dischi anteriori. La sua indole più stradale, rispetto alla YZE750, la rende adatta anche per lunghi viaggi, mantenendo sempre un legame con le sue radici da rally.

Un tributo alla passione per le moto

La Yamaha XTZ750 Super Ténéré non è solo una moto; è un tributo alla passione per le moto e all’avventura. La sua storia è un racconto di sfide, vittorie e la continua ricerca di prestazioni superiori. Con ogni restauro e ogni replica, come quella realizzata dalla Bike Factory, si celebra non solo la moto stessa, ma anche l’eredità di coloro che hanno corso e vinto con essa. La XTZ750 continua a ispirare nuove generazioni di motociclisti, mantenendo viva la leggenda della Dakar e il sogno di avventure senza confini.