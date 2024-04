Yamaha YZF-R6 Race: prezzo, velocità massima e scheda tecnica

Il segmento delle supersportive medie (600 cc) non produceva numeri di vendita rilevanti già da diverso tempo. Anche le moto avevano oramai prestazioni plafonate: la potenza era di circa 120 cavalli su quasi tutti i modelli e anzichè crescere, con le normative anti-inquinamento sempre più stringenti, calava progressivamente, così come l’interesse del pubblico verso queste moto. Le prime a scomparire sono state la Honda CBR 600 RR e la Suzuki GSX-R 600 ed ora è toccato anche alla Kawasaki ZX-6R Ninja. La Yamaha ha deciso non abbandonare del tutto questo segmento, mantenendo a listino una versione allestita per l’uso in pista della YZF R6, chiamata “Race”.

Scheda tecnica e velocità massima

La Yamaha YZF R6 race non è nient’altro che una normale R6 precedentemente omologata per la strada con qualche upgrade tecnico. Il motore è lo stesso: quattro cilindri in linea da 599 cc che eroga 118 cavalli a 14500 giri/min. e offre una coppia di circa 61 Nm a 10500 giri/min. La coppia – e il fatto che sia disponibile solamente a giri molto alti – è senza dubbio il dato che rendeva questo tipo di moto difficilmente sfruttabili sulla strada, mentre nell’uso in pista non è un grande limite. La dotazione elettronica prevede tre mappe motore, controllo di trazione a sei livelli e cambio elettronico. Il telaio è un Deltabox in alluminio che ha alle spalle anni di sviluppi sui campi di gara. La sospensione anteriore è una forcella rovesciata Kayaba con steli da 43 mm completamente regolabile, così come l’ammortizzatore posteriore, anch’esso marchiato Kayaba. L’impianto frenante deriva in parte da quello della sorella maggiore R1: coppia di dischi anteriori da 320 mm con pinze ad attacco radiale a quattro pistoncini e disco singolo posteriore da 220 mm. Le gomme hanno misure di 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore, con cerchi da 17 pollici. La Yamaha YZF R6 Race pesa 190 kg in ordine di marcia.

Yamaha YZF-R6 Race: prezzo e disponibilità

La Yamaha YZF R6 Race è disponibile ad un prezzo di 12.799 euro franco concessionario e può essere arricchita con il Kit GYTR che comprende le sospensioni Ohlins. Sono offerte due colorazioni: Icon Blue e Midnight Black.

