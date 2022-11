Yamaha R125 2023: scheda tecnica, prestazioni e autonomia

Yamaha R125 2023: la scheda tecnica e le caratteristiche della nuova piccola moto sportiva che sarà disponibile in Europa a partire da marzo 2023.

La nuova Yamaha R125 2023 sarà un aggiornamento della 125, con interventi che la trasformeranno in una piccola moto sportiva. Scopriamo le sue caratteristiche.

Yamaha R125 2023: la 125 si aggiorna

Per il 2023 la Yamaha ha deciso di intervenire sulla 125 per dare vita alla nuova R125, una piccola moto supersportiva pensata anche per i più giovani.

Le modifiche riguarderanno in particolare l’estetica, la tecnologia e la dotazione.

Guardando l’estetica della R125 2023 si nota subito una parte frontale differente. L’ispirazione giunge dalla Yamaha R7, con l’anteriore dominato da due luci laterali e una centrale, tutte ovviamente LED.

La Yamaha R125, come detto, sarà una piccola moto sportiva, un aspetto che si delinea grazie anche alle nuove carene e alla nuova cover del serbatoio. Entrambi gli elementi modificati conferiscono infatti alla moto un aspetto più filante. La nuova Yamaha, disponibile in Europa da marzo 2023, sarà prodotta in due colorazioni: Icon Blue e Tech Black.

Yamaha R125 2023: più sportiva e più tecnologica

Sulla R125 sarà presente la strumentazione TFT a colori da 5 pollici con due diversi temi grafici a seconda delle condizioni di guida.

Il tema “Track”, improntato sulle prestazioni, avrà un cronometro centrale, con la possibilità di memorizzare fino a 25 giri. Lo “Street” invece prevede un tachimetro digitale al centro e un contagiri a barre.

Il display avrà anche la connettività Bluetooth con cui sarà possibile associare il proprio smartphone dall’app, gratuita, My Ride di Yamaha. In questo modo lo schermo mostrerà le notifiche sia delle chiamate che dei messaggi in arrivo; inoltre monitorerà i parametri più importanti della moto.

A livello di ciclistica cambia fondamentalmente la piastra della forcella, che si presenta più robusta di ispirazione alla R1. Nessuna variazione invece per il motore che resta un monocilindro 4 tempi 4 valvole da 125 cc che eroga un massimo di 15 CV a 10.000 giri/min. La coppia massima è invece di 11,5 Nm a 8000 giri/min.

Le dimensioni della Yamaha R125 2023 saranno 1990 mm di lunghezza, 1145 mm di altezza e 715 mm di larghezza. Il consumo di carburante è di 2,1 l/100 Km, con emissioni di CO2 pari a 47 g/Km.

