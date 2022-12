Zero Motorcycles annuncia la sua nuova generazione di moto elettriche, in grado di competere con le moto a combustione interna di successo.

Zero Motorcycles torna alle sue origini e lo fa con la nuova DSR/X. Il marchio californiano, che affonda le sue radici nel fuoristrada, sta rinnovando la sua moto da fuoristrada per realizzare una “vera” grande moto da trail 100% elettrica.

Ed è una cosa seria.

Zero DSR/X: caratteristiche, design, motori, prezzo e uscita

DNA fuoristrada

La nuova Zero DSR/X intende posizionarsi contro le regine termiche del fuoristrada e dell’off-road. Non è un compito difficile per la bici da trail elettrica californiana, il cui primo modello DSR era orientato all’avventura. La moto elettrica è stata modernizzata e ora è meglio equipaggiata (valigie SW-Motech, paramani, bolla regolabile, parafanghi, protezione dell’albero cardanico, fari supplementari a LED…) e ha un nuovo look in linea con le recenti Zero SR/F e SR/S.

La DSR/X rimane ordinata e fedele alla filosofia di Zero Motorcycles, con una posizione di guida molto “ariosa” e high-tech, evitando un sovraccarico di elementi a bordo. Esteticamente, sono presenti molti elementi familiari, come il telaio a traliccio in acciaio e il forcellone aperto. La differenza sta nel design, in quanto questi elementi (così come la nuova fibbia posteriore) sono stati rinforzati per resistere alle uscite in fuoristrada con la bicicletta.

Non sorprende che il peso sia piuttosto elevato, pari a 247 kg.

100 CV, 225 Nm, 20,9 kWh

Sotto il suo nuovo look, lo Zero DSR/X si preoccupa di rafforzare il suo gioco.

La bici da trail elettrica è alimentata da una versione migliorata del solito motore Z-Force ZF 75-10: lo ZF 75-10X. Questo motore sviluppa 75 kW (100 CV) e 225 Nm di coppia, il che, sulla carta, garantisce prestazioni ottimali in ogni circostanza. La potenza viene trasmessa alla ruota posteriore tramite una nuova cinghia Gates Carbon Drive, leggermente più larga e meglio protetta.

L’intero sistema è alimentato da una nuova batteria Z-Force da 17,3 kWh, che può essere potenziata a 20,9 kWh (acquisto integrato) per un’autonomia dichiarata di 357 km (290 km con 17,3 kWh). La velocità massima del veicolo è limitata a 180 km/h, mentre il DSR/X è gestito da 5 modalità di guida, ciascuna con una variante off-road, per un totale di 10 possibilità.

Per il resto, possiamo contare su freni J.Juan (doppio disco all’anteriore), un centro Bosch a 6 assi (ABS e controllo di trazione in curva), nonché sospensioni Showa che consentono 190 mm di escursione all’anteriore e al posteriore. La nuova moto Zero DSR/X ha un prezzo a partire da 26.775 euro.

La Zero DSR/X in breve

– Una nuova generazione di bici da trail elettriche Zero

– Motore elettrico: ZF 75-10X / 75 kW / 100 CV / 225 Nm

– Batteria: Z-Force 17,3 kWh (fino a 20,9 kWh)

– Portata: fino a 357 km

– Colore: verde salvia / bianco perla

– Prezzo: a partire da 26.775 euro

