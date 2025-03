Che cosa sono le zone a traffico limitato?

Le zone a traffico limitato (ZTL) sono aree specifiche in cui l’accesso e la circolazione dei veicoli sono regolamentati per garantire una maggiore sicurezza e vivibilità nei centri urbani. Queste zone possono essere permanenti o temporanee, attive solo in determinati orari o giorni della settimana. La loro istituzione è disciplinata dall’articolo 3 comma 54 del Codice della Strada, che stabilisce che l’accesso è limitato a particolari categorie di utenti e veicoli.

Le sanzioni per le violazioni delle ZTL

Entrare in una ZTL senza il permesso comporta sanzioni pecuniarie. Secondo l’articolo 198 comma 2-bis del Codice della Strada, le multe per chi viola il divieto di accesso variano da 83 a 332 euro. È importante notare che, in caso di più violazioni accertate da remoto nella stessa giornata, si applica un’unica sanzione, a condizione che non ci sia contestazione immediata. Questo significa che se un conducente entra più volte nella stessa ZTL senza essere fermato, riceverà solo una multa per quel giorno.

Novità introdotte dal Codice della Strada

Recentemente, il Codice della Strada ha introdotto alcune modifiche significative riguardanti le ZTL. Una delle novità più rilevanti è la franchigia del 10% collegata ai tempi di permanenza. Questo significa che se un utente supera il tempo autorizzato di accesso, ha una tolleranza di 10% prima di incorrere in sanzioni. Ad esempio, se un ticket giornaliero consente l’accesso per 24 ore, l’utente può rimanere fino a 2 ore e 24 minuti oltre il termine senza ricevere una multa.

Segnaletica e controllo delle ZTL

La segnaletica nelle ZTL è fondamentale per garantire che gli automobilisti siano informati delle restrizioni. Deve essere chiara e visibile, con segnali di preavviso che indicano l’approssimarsi della zona e segnali di varco che segnalano l’ingresso. Inoltre, per le ZTL variabili, è necessario installare pannelli a messaggio variabile per informare gli utenti sulla vigenza delle restrizioni. È importante che la segnaletica orizzontale sia coerente con quella verticale per evitare confusioni.

Controlli e tolleranze in caso di eventi straordinari

Il comma 2-ter dell’articolo 198 del Codice della Strada stabilisce che i controlli per verificare il rispetto delle ZTL possono avvenire solo in condizioni di regolare circolazione. Pertanto, se si verificano rallentamenti dovuti a incidenti o lavori, non saranno applicate sanzioni per chi si trova nella ZTL oltre il tempo consentito. Questo è un aspetto importante per garantire che gli automobilisti non siano penalizzati per circostanze al di fuori del loro controllo.