Il 2025 è un anno ricco di eventi ed anniversari per auto che hanno lasciato una storia che ancora vive nelle persone, anche in quelle non appassionate di automobili. Se si pensa all’Italia ed ad un’auto icona di stile e moda la prima che viene in mente è senza dubbio la Lancia Ypsilon che proprio quest’anno compie 40 anni dal debutto avvenuto nel 1985.

Y10 e Ypsilon: la nascita dell’auto fashion

Il debutto della Lancia con la city car Ypsilon arriva con la Y10 che sin dal 1985 ha fatto breccia nei giovani ed in particolare nel pubblico femminile con la Y10 venduta come Autobianchi in Italia, Francia e Spagna oltre che in Giappone ma nel Regno Unito era conosciuta come Lancia.

Il modello resta in produzione sino al 1995 quando arriva la Lancia Y anche lei citycar di livello superiore e resta in commercio sino al 2003 quando debutta la seconda generazione che adotta i motori fire presenti sulla Panda 169 rimanendo ancora una volta un’icona di stile.

L’era moderna con la terza e quarta generazione

La terza generazione segna il definitivo ingresso nell’era moderna del marchio. A livello di design è un evoluzione della seconda generazione e presenta l’aggiunta delle 5 porte.

In produzione dal 2011 sino al 2024 in 13 anni ha saputo mantenere in vita il marchio Lancia che ha man mano visto perdere modelli apparte la Y perché capace di far breccia nel pubblico per la qualità degli interni e per un look accattivante.

Il 2024 ha sancito il debutto della quarta generazione, l’attuale che è disponibile sia con motorizzazioni ibrida ed elettrica.

Ypsilon è un’auto famosa per le molte versioni speciali, la Y10 è ricordata per la Turbo, le edizioni Fila, Missoni e Martini mentre la prima generazione aveva la versione Elefantino Rosso che faceva emergere il cuore sportivo del marchio.