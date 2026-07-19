Un recente studio scientifico ha individuato un legame preoccupante tra una sostanza chimica presente nel particolato degli pneumatici e lo sviluppo dell'Alzheimer. Scopri come il 6PPD-Q potrebbe influenzare la nostra salute cerebrale.

Quando pensiamo all’usura degli pneumatici, ci preoccupiamo principalmente della tenuta di strada e della sicurezza. Tuttavia, c’è un aspetto meno visibile ma altrettanto importante: il particolato rilasciato dagli pneumatici potrebbe avere conseguenze sulla nostra salute cerebrale.

Un gruppo di ricercatori in Cina ha recentemente scoperto un collegamento inquietante tra un composto chimico presente negli pneumatici, il 6PPD-chinone (6PPD-Q) e lo sviluppo dell’Alzheimer. Questo composto non è aggiunto direttamente durante la produzione degli pneumatici, ma si forma quando i frammenti microscopici di gomma entrano in contatto con l’ozono presente nell’aria.

Il 6PPD-Q e i suoi effetti sulle cellule cerebrali

Il 6PPD-Q è una sostanza chimica che può provocare un forte stress ossidativo e accelerare i processi infiammatori nelle cellule cerebrali. Questi effetti sono strettamente associati alle prime fasi di sviluppo dell’Alzheimer. Per approfondire la ricerca, i ricercatori hanno utilizzato un software di machine learning per mappare la capacità del composto di legarsi a cinque specifici geni predittori della malattia. I risultati hanno mostrato che il 6PPD-Q ha una forte affinità di legame con ben tre di questi geni.

Come il 6PPD-Q entra nel nostro organismo

Il principale canale di esposizione al 6PPD-Q è l’inalazione delle polveri sottili sollevate dai veicoli. Una volta nei polmoni, il composto passa nel sangue e supera la barriera ematoencefalica, raggiungendo il cervello. Tuttavia, l’inalazione non è l’unico modo in cui siamo esposti a questa sostanza. Il 6PPD-Q può essere trovato anche nei terreni agricoli contaminati, nella polvere dei campi sportivi in erba sintetica e nelle aree vicine alle grandi arterie stradali.

L’impatto ambientale e il ruolo delle auto moderne

La tossicità del 6PPD-Q non è una novità assoluta per la scienza. Già nel 2026, uno studio sull’impatto ambientale delle acque reflue stradali aveva identificato questa sostanza come un agente chimico altamente tossico derivato dagli pneumatici, responsabile di morie di massa di salmoni coho nei corsi d’acqua adiacenti alle autostrade.

Negli ultimi anni, il mercato automobilistico ha visto un aumento significativo delle dimensioni e del peso delle vetture. Le auto moderne, sia elettriche che tradizionali, sono diventate più grandi e pesanti. Questo aumento di peso comporta una maggiore usura degli pneumatici e, Studi europei stimano che un aumento di peso del veicolo del 20-30% comporta un incremento quasi lineare dell’usura del battistrada, generando circa il 20% in più di particolato fine da pneumatici rispetto a una berlina di peso medio.

Alla luce di questi dati, potrebbe essere necessario ripensare alle nostre scelte automobilistiche. Tornare a veicoli più pratici, compatti e leggeri non è solo una questione di efficienza o di spazio nei parcheggi, ma potrebbe essere una scelta necessaria per preservare la nostra salute.