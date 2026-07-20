Formula E sceglie Zeronoise per le comunicazioni radio

Zeronoise Communication Services, nata dalla collaborazione tra Racing Force Group e Al Kamel Systems, è stata selezionata per fornire servizi di comunicazione radio alla Formula E

Un importante traguardo è stato raggiunto da Zeronoise Communication Services la joint venture nata dalla collaborazione tra Racing Force Group e Al Kamel Systems. La società si è aggiudicata un contratto pluriennale con Formula E Operations Limited per la fornitura di servizi di comunicazione radio per la serie elettrica.

Questa partnership rappresenta un passo significativo per Zeronoise, che ha iniziato la sua attività nel 2026 con l’E1 World Championship il primo campionato mondiale di motonautica a propulsione elettrica. Da allora, la società ha ampliato rapidamente la sua presenza nel settore del motorsport, lavorando con organizzatori, scuderie e autodromi di primo piano.

Servizi di comunicazione avanzati per la Formula E

Grazie a questo accordo, il personale operativo della Formula E utilizzerà le apparecchiature ZN Comms e potrà usufruire di un servizio di assistenza tecnica durante tutti gli eventi. Zeronoise mira a raggiungere nuovi standard nelle comunicazioni radio e nelle tecnologie broadcast per il motorsport, sviluppando soluzioni su misura per le esigenze specifiche delle competizioni.

Dichiarazioni dei dirigenti

Alex Miotto Haristos COO di Racing Force Group e CEO di ZN Comms Services, ha espresso grande orgoglio per questa collaborazione: “Siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti per supportare il Campionato Mondiale FIA Formula E con i nostri sistemi e servizi di comunicazione. Questo incarico conferma ulteriormente lo slancio del progetto Zeronoise Communication Services. In un lasso di tempo brevissimo siamo riusciti a collaborare con organizzazioni di livello globale, arrivando adesso a questa partnership con la Formula E. Si tratta della piattaforma ideale per continuare a crescere e sviluppare soluzioni e tecnologie sempre più avanzate.”

Juan Cáceres CCO di Al Kamel Systems e COO di ZN Comms Services, ha aggiunto: “Quando abbiamo fondato ZN Comms Services insieme a Racing Force Group, avevamo un chiaro obiettivo: fissare un nuovo standard nelle comunicazioni per il motorsport attraverso l’eccellenza del servizio e una costante innovazione. Abbiamo già raggiunto traguardi importanti, ma diventare il fornitore dei servizi di comunicazione di un Campionato Mondiale FIA prestigioso come la Formula E in meno di due anni ha superato perfino le nostre aspettative. Questo risultato dimostra la dedizione e la competenza di tutto il nostro team. Siamo pronti ad affrontare questa sfida e non abbiamo dubbi che rappresenti solo l’inizio del nostro percorso, mentre continuiamo a conquistare la fiducia delle più importanti serie motoristiche nel mondo.”

Racing Force Group: un leader nel motorsport

Racing Force Group con sedi principali a Ronco Scrivia (Italia), Sakhir (Regno del Bahrain) e Mooresville (Stati Uniti), è un leader mondiale in sicurezza, innovazione e prestazioni nel motorsport. Attraverso i suoi brand, tra cui OMPBell Racing HelmetsZeronoise e Racing Spirit il gruppo fornisce racewear, caschi, car parts, sistemi di comunicazione e abbigliamento tecnico a piloti professionisti, team e costruttori, così come agli amatori. Inoltre, Racing Force Group ha diversificato le sue attività attraverso il marchio HPS applicando tecnologie all’avanguardia derivate dal motorsport nel settore della difesa.