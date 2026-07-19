Gran Premio del Belgio 2026: Antonelli vince, Ferrari seconda con Leclerc

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, consolidando la sua leadership nel Mondiale di Formula 1. La Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso seconda, mentre Max Verstappen ha completato il podio.

Il circuito di Spa-Francorchamps ha vissuto una domenica di grande emozione con il Gran Premio del Belgio 2026 che ha visto trionfare Kimi Antonelli pilota della Mercedes. Il giovane italiano, partito dalla pole position ha dominato la gara con una prestazione impeccabile, consolidando la sua leadership nel Mondiale di Formula 1.

La gara è stata caratterizzata da sorpassi mozzafiato e da una lotta serrata tra i top team. La Ferrari ha mostrato grande competitività, con Charles Leclerc che ha chiuso al secondo posto, seguito da Max Verstappen della Red Bull. Un risultato che conferma la crescente competitività del team di Maranello.

La gara: un duello tra Antonelli e Leclerc

La partenza è stata avvincente con Antonelli che ha subito preso il comando, scambiandosi la posizione con Verstappen nelle prime curve. Tuttavia, è stato il contatto tra George Russell e Lewis Hamilton a segnare un momento cruciale della gara. Russell, compagno di squadra di Antonelli, è stato costretto al ritiro già al primo giro, mentre Hamilton ha ricevuto una penalità di cinque secondi per l’incidente.

Nel corso della gara, Leclerc ha mostrato grande determinazione, sfruttando una virtual safety car per portarsi in testa. Tuttavia, Antonelli non ha perso la concentrazione e, grazie alla potenza della sua Mercedes ha recuperato il distacco, superando Leclerc al 34esimo giro per poi volare verso la vittoria.

Le dichiarazioni di Antonelli

Al termine della gara, Antonelli ha espresso la sua soddisfazione: “È stato bellissimo tornare sul podio dopo una serie di tappe difficili. È stata una gara combattuta, una volta persa la testa della corsa per la safety-car; è stata una battaglia dura con Leclerc perché andava forte.”

Il pilota italiano ha anche commentato il suo stato d’animo: “Se ho ripreso slancio? Lo slancio l’ho sempre avuto ma non riuscivo a portare a casa i risultati per vari motivi. Devo cogliere ogni opportunità, dobbiamo continuare a portare avanti le prestazioni e vediamo cosa succede a fine anno.”

La classifica del Mondiale dopo il Gran Premio del Belgio

Con questa vittoria, Antonelli allunga in testa al Mondiale di Formula 1 con un vantaggio di 45 punti su Hamilton e 50 su Russell. La classifica piloti vede ora Antonelli in testa con 204 punti, seguito da Hamilton a 159 e Russell a 154.

La Ferrari conferma la sua competitività con Leclerc quarto nella classifica piloti e Hamilton secondo. La Red Bull di Verstappen è settima, mentre la McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris continua a mostrare progressi.

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio d’Ungheria in programma il 26 luglio. I fan possono aspettarsi altre emozioni, con la lotta per il titolo che promette di essere sempre più serrata.