MotoGP, Moto2 e 125: tutte le date del Motomondiale 2011

Il Motomondiale 2011 è alle porte e promette di essere una stagione ricca di emozioni. Con un calendario che spazia attraverso i continenti, i piloti di MotoGPMoto2 e 125 si sfideranno su circuiti iconici, da Losail a Valencia.

La Dorna organizzatrice del campionato, ha reso noto il calendario provvisorio, che presenta alcune novità rispetto alla stagione precedente. Tra le modifiche più rilevanti, il gran premio del Qatar aprirà la stagione il 20 marzo, mentre il Gran Premio di Valencia chiuderà i giochi il 6 novembre.

Le tappe italiane del Motomondiale 2011

L’Italia sarà protagonista con due appuntamenti imperdibili. Il Mugello ospiterà il Gran Premio il 3 luglio, mentre Misano Adriatico sarà teatro della gara il 4 settembre. Questi circuiti, amati dai tifosi e dai piloti, promettono spettacolo e adrenalina.

Il calendario completo del Motomondiale 2011

Ecco le date e i circuiti delle gare:

20 marzo Losail (Qatar)

Losail (Qatar) 3 aprile Jerez (Spagna)

Jerez (Spagna) 1 maggio Estoril (Portogallo)

Estoril (Portogallo) 15 maggio Le Mans (Francia)

Le Mans (Francia) 5 giugno Barcellona (Catalunya)

Barcellona (Catalunya) 12 giugno Silverstone (Gran Bretagna)

Silverstone (Gran Bretagna) 25 giugno Assen (Olanda)

Assen (Olanda) 3 luglio Mugello (Italia)

Mugello (Italia) 17 luglio Sachsenring (Germania)

Sachsenring (Germania) 24 luglio Laguna Seca (USA)

Laguna Seca (USA) 14 agosto Brno (Repubblica Ceca)

Brno (Repubblica Ceca) 28 agosto Indianapolis (USA)

Indianapolis (USA) 4 settembre Misano (San Marino)

Misano (San Marino) 18 settembre Alcaniz (Aragona)

Alcaniz (Aragona) 2 ottobre Motegi (Giappone)

Motegi (Giappone) 16 ottobre Phillip Island (Australia)

Phillip Island (Australia) 23 ottobre Sepang (Malesia)

Sepang (Malesia) 6 novembre Valencia (Valencia)

Novità e curiosità sui piloti italiani

La stagione 2011 vede anche i piloti italiani in prima linea. Marco Bezzecchi continua il suo recupero verso il Gran Premio di Silverstone, dopo un infortunio al ginocchio sinistro e una frattura della clavicola rimediata al Sachsenring. Le sue condizioni sono monitorate attentamente per garantire una pronta guarigione.

Fabio Di Giannantonio si conferma una delle rivelazioni tra i piloti italiani, mentre Pecco Bagnaia affronta un bilancio dolceamaro. Franco Morbidelli è tra i più in difficoltà, mentre Enea Bastianini lavora per superare le criticità della sua moto.

Il Motomondiale 2011 si preannuncia come una stagione ricca di sfide e sorprese. Con un calendario variegato e piloti di alto livello, gli appassionati di motociclismo hanno tutte le ragioni per essere entusiasti.