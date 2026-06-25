A14 chiusa tra Pescara Sud e Pescara Ovest: percorsi alternativi e aggiornamenti

Un incidente stamane ha bloccato l'A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Scopri come evitare le code e quali strade prendere per raggiungere Ancona.

Una giornata complicata per chi viaggia sull’autostrada A14. Un incidente verificatosi stamane al chilometro 384 ha causato la chiusura del tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona. Secondo l’ultimo aggiornamento delle ore 11:40 del 25 giugno, si registrano 5 chilometri di coda all’uscita obbligatoria di Pescara Sud, con tempi di percorrenza significativamente più lunghi del normale.

Dettagli dell’incidente e operazioni di sgombero

L’incidente ha coinvolto un camion un autocarro e un’autovettura. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso, con la presenza dei vigili del fuoco del personale del 118 della polizia e degli operatori di Autostrade per l’Italia. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza.

Per chi è diretto verso Ancona, la situazione è critica. I tempi medi di percorrenza stimati sono di 35 minuti (+26 minuti) per attraversare il tratto da Ortona fino al casello di Pescara Sud. Anche nella direzione opposta, verso Bari si registrano rallentamenti dovuti a curiosi attirati dall’incidente.

Percorsi alternativi consigliati

Per evitare il tratto bloccato, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Pescara Sud e proseguire lungo la SS 714 Tangenziale di Pescara il raccordo Pescara-Chieti e la SS 16 Adriatica per poi rientrare in autostrada al casello di Pescara Ovest. A chi proviene da Bari viene suggerito di anticipare l’uscita a Ortona.

All’interno del tratto interessato, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda mentre si registrano 3 chilometri di coda anche in uscita al casello di Pescara Sud. Per alleviare le difficoltà, Autostrade per l’Italia ha avviato la distribuzione di acqua agli automobilisti rimasti in coda, soprattutto a causa delle elevate temperature.

Consigli per evitare guasti durante le code

Restare fermi per ore in autostrada può stressare la meccanica dell’auto. Le ripartenze continue e le soste prolungate con il motore acceso richiedono un veicolo in perfetta efficienza. È fondamentale assicurarsi che il proprio mezzo sia ben mantenuto per evitare guasti durante queste situazioni.

Oltre ai pannelli a messaggio variabile, è utile consultare Google Maps o Waze che grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti permettono di individuare code nascoste o incidenti appena avvenuti. Anche il servizio del CCISS Viaggiare Informati (numero 1518) resta un punto di riferimento affidabile per chi è già alla guida.