Abarth 600e, debutto previsto per il 2025 per il B-Suv elettrico dal cuore sportivo.

La 600e ha già fatto mostra di sé nelle vesti più civili ma dal 2025 sarà possibile vederla su strada anche nella variante più sportiva, curata dalle sapienti mani di Abarth. In questo articolo analizziamo il veicolo dal punto di vista tecnico e scopriamo il prezzo di vendita di una vettura che punterà a colpire il segmento delle sportive elettrificate.

Abarth 600e: la scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico è bene segnalare che l’Abarth 600e dovrebbe adottare il medesimo motore della sorella più civilizzata ma con una potenza maggiorata, le stime parlano di circa 240 cavalli.

Crediamo che vengano fatti anche interventi volti a migliorare l’impianto frenante per adeguarlo alla maggiore potenza che il motore è in grado di produrre.

Sul fronte dell’assetto i tecnici sicuramente apporteranno migliorie tecniche con l’obiettivo di renderlo più basso rispetto alla 600e standard, anche se il pacco batterie posto al di sotto dell’auto la farà soffrire un po’ in termini di peso.

L’autonomia dell’Abarth 600e dovrebbe mantenersi su valori prossimi ai 400 km nel ciclo WLTP magari un qualcosa in meno data la sua sportività e per la velocità massima il lavoro sul motore elettrico che verrà compiuto, la potrebbe portare a toccare i 200 km/h.

Lo scatto da 0 a 100 sicuramente sarà al di sotto degli 11 secondi che Fiat dichiara per il modello non sportivo, secondo noi potrebbe coprire questa velocità in 9 secondi, il che sarebbe davvero un aumento significativo.

Il prezzo resta ancora top secret

Il prezzo della nuova Abarth 600e non è ancora stato reso noto, se ci si basa sul prezzo di vendita della 600e che è di circa 25.000 euro è facile ipotizzare una cifra di partenza prossima ai 35.000 euro per la versione Abarth.

Il suo lancio è previsto nel 2025 e in questo anno che ci separa dal debutto è molto probabile che arriveranno maggiori informazioni legate a questo tema, così da capire se la nostra previsione è stata indovinata.