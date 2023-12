Mahindra Kuv 100 NXT: prezzo e scheda tecnica

L’auto Mahindra KUV100 NXT si conferma l’auto senza paragoni. Le sue linee decise, infatti, raccontano una personalità forte. La compattezza la rende iconica e funzionale per un ambiente metropolitano, mentre la sua spaziosità interna ed il suo comfort la rendono adatta alle gite fuori porta. Vediamo ora prezzo e scheda tecnica della Mahindra Kuv 100 NXT.

Auto Mahindra KUV100 NXT: scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico, l’auto Mahindra KUV100 NXT monta nuovi supporti motore per dare maggior silenziosità e ridurre le vibrazioni. Il propulsore 1.2 litri 3 cilindri ha 5 CV in più e mantiene la coppia di 115 Nm costante a partire da 3.500 g/m fino a 4.800. La potenza totale da 82 CV passa a 87 CV. I motori sono omologati Euro 6d-ISC-FCM.

La versione bi-fuel benzina/GPL dell’auto Mahindra KUV100 NXT prevede un’impianto a gas BRC sul motore 1.2 aspirato da 87 CV, con la coppia che si riduce da 115 a 112 Nm. Il serbatoio da 34,5 litri viene installato al posto della ruota di scorta, che consente un’autonomia di GPL di 420 km. La percorrenza totale con il pieno di benzina e gas invece è di 980 km, secondo il ciclo NEDC.

Nell’auto Mahindra KUV100 NXT il numero 100 indica le dimensioni e la classe progressiva del mezzo. L’evoluzione del modello dell’auto Mahindra KUV100, ovvero il KUV100 NXT, beneficia di integrazioni e migliorie sostanziali sia per quanto riguarda l’estetica che per quanto riguarda l’interno dell’abitacolo.

Design, tecnologia, prestazioni e convenienza

Per quanto riguarda il design, l’auto Mahindra KUV100 NXT presenta nuovi gruppi ottici anteriori a led multifunzione con faro a doppia parabola, dettagli cromati. Sono 8 in totale le scelte possibili, inclusi 3 abbinamenti dual tone con tetto nero. Tra gli optional si possono avere le barre protettive in plastica per le portiere.

Nell’abitacolo dell’auto Mahindra KUV100 NXT, l’auto ha i pannelli porte con rivestimenti in tessuto, una nuova consolle nera con inserti black piano, il climatizzatore semi-automatico e il nuovo display da 7” touch screen con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth. Il sistema d’apertura porte sulla K8 è keyless con avviamento a pulsante e dispone di un vano portaoggetti climatizzato nel cruscotto. Sulla K6+ la consolle è la stessa del modello precedente, con il piccolo e funzionale display digitale. Sempre di serie sono l’aria condizionata manuale e l’apertura del bagagliaio dall’interno a comando meccanico.

Mahindra KUV100 NXT: prezzo

Mahindra KUV 100 NXT, oltre alla scheda tecnica, si fa apprezzare per il prezzo. Il veicolo, infatti, ha un prezzo che corrisponde a circa 10.000 euro. La versione GPL, invece, costa poco più di 13.000 euro e permette di viaggiare sempre, anche durante i blocchi del traffico ed eventuali divieti di circolazione.

Non aspettare! È possibile visitare un concessario per provare e testare l’auto Mahindra KUV100 NXT.