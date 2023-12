Fiat ha messo sul mercato una nuova versione della berlina Tipo. Come suggerisce il nome, questa versione porta in dote dei richiami alla sportività. L’estetica è più grintosa rispetto al modello base. Il motore invece è il celebre Fire di casa fiat con motorizzazioni benzina e diesel. Nel complesso una vettura adatta alla città con caratteristiche dinamiche che conferiscono modernità al progetto Tipo, che ha 4 anni sulle spalle, adeguandolo alle rivali della medesima categoria. Vediamo, quindi, prezzo e scheda tecnica della Fiat Tipo Sport.

Scheda tecnica della Fiat Tipo Sport

La Fiat Tipo Sport è disponibile in quattro diverse motori, due benzina e due diesel. Le versioni più tranquille dispongono di 95 cavalli potenza offerti dal famoso motore Fire per la versione benzina e dal 1.3 Multijet per la variante a gasolio. Le maggiori potenze le offrono invece il 1.4 T-Jet a benzina e il 1.6 Multijet per il diesel disponibile con cambio manuale a 6 rapporti o automatico con tecnologia DCT. Le motorizzazioni a benzina vengono offerte solamente con il cambio manuale.

Dall’esterno la vettura indubbiamente colpisce. L’attenzione viene catturata dai dettagli presenti che richiamano il suo essere sportivo. Il frontale è più aggressivo grazie ad uno splitter di colore nero che abbinato al nuovo design del paraurti sembra abbassare il baricentro della vettura. I gruppi ottici sono a led, la macchina è dotata anche di due fari supplementari che svolgono la funzione di fendinebbia. Il posteriore è la parte che ha subito più interventi. Lo spoiler posteriore ha un nuovo disegno e certifica l’anima sportiva di questa versione. Anche le minigonne richiamano questa qualità cambiando profilo e colore, sono verniciate di nero a contrasto con la carrozzeria. Di colore nero anche i cerchi da 18 pollici e altri dettagli come gli specchietti ed il diffusore.

Tipo Sport è disponibile in tre colori: Grigio Opaco, Rosso Passione e Bianco Gelato. Oltre a questi tre che sono i principali ci sono altre due tonalità di grigio ovvero Grigio Metropoli e Grigio Colosseo.

Interni

Gli interni sono composti da sedili in pelle nera, il perfetto abbinamento tra classe e sportività. La seduta è comoda. Cinque adulti ci stanno tranquillamente. La plancia è la medesima che si può trovare sulle altre versioni della berlina torinese.

L’infotainment è offerto dal sistema Uconnect con display da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto. La funzionalità non compromette la sicurezza di guida dato che si può accedere al navigatore tramite il tocco sullo schermo o comando vocale.

Fiat Tipo Sport: il prezzo

Dopo la scheda tecnica passiamo al prezzo della Fiat Tipo Sport. Essa ha un prezzo di partenza di 20.400€ (1.4 95 cv T-Jet) 21.650€per la versione a benzina da 120 cavalli. Le motorizzazioni a gasolio hanno prezzi differenti: 23.150€(1.3 Multijet 95 cavalli) e 24.400€ (1.6 Multijet da 120 cv).

Almeno a listino le versioni a gasolio sono quelle più care, nonostante il diesel sia considerato un motore altamente inquinante è quello preferito dagli automobilisti, in particolare se si percorrono molti chilometri. Consigliamo a chi ha intenzione di percorrere poca strada il Fire da 95 cavalli che ha un’adeguato spunto per ogni occasione e garantisce un basso consumo di carburante.