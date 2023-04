Accessori auto: risparmia con i codici sconto Bep’s

Gli accessori auto sono oggetti da tenere a bordo e da utilizzare quando si viaggia. Essi possono essere obbligatori oppure opzionali. Nel primo caso, si tratta di oggetti indispensabili per la sicurezza, mentre quelli facoltativi permettono di aumentare il comfort, l’estetica e le funzionalità dell’auto.

Dove comprare gli accessori auto?

Ci sono diverse opzioni per comprare gli accessori auto. Ad esempio, ci si può rivolgere direttamente ai concessionari: a volte, i rivenditori delle vetture hanno anche alcuni accessori, in genere prodotti direttamente dal marchio delle auto. Tuttavia, la scelta potrebbe essere limitata. In alternativa, ci si può rivolgere ai negozi specializzati, oppure si può trovare qualcosa anche negli ipermercati o nei negozi generici. Una delle opzioni più semplici è quella di acquistarli direttamente online, in pochi e semplici click, così da riceverli comodamente a casa. Online, inoltre, si può anche risparmiare, ad esempio utilizzando un codice sconto Beps esclusivo.

Gli accessori indispensabili

Alcuni accessori auto sono obbligatori, come stabilito dal Codice della Strada. Ciò significa che se non si hanno a bordo, è possibile incorrere in sanzioni dall’importo variabile:

• Giubbotto catarifrangente: si tratta di un accessorio da indossare se si è costretti ad uscire dalla vettura in maniera improvvisa, ad esempio durante la circolazione. Esso, infatti, consente di aumentare la visibilità ed evitare rischi. L’assenza del giubbotto catarifrangente in auto durante un controllo, comporta una multa fino a 168 euro e la decurtazione di uno o due punti dalla patente;

• Catene da neve: se non si hanno gli pneumatici adatti, è necessario avere le catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 marzo (in alcuni casi anche per un periodo più lungo), come stabilito dall’articolo 6 del Codice della Strada. Esse permettono di garantire una guida sicura anche in caso di condizioni climatiche avverse;

• Documenti: non si tratta di “accessori”, ma in auto bisogna tenere il libretto di circolazione ed il certificato di assicurazione. Per questo motivo, potrebbe essere utile acquistare anche un portadocumenti ben organizzato per tenere la documentazione ordinata nel cruscotto;

• Kit pronto soccorso: tenere in auto una cassetta con il necessario per le prime medicazioni può essere molto utile non è obbligatorio in Italia, tuttavia lo è in molti Paesi esteri (come la Gran Bretagna, la Germania, la Norvegia, ecc.). Se si viaggia fuori dai confini nazionali con la propria vettura, pertanto, bisogna accertarsi della presenza di tale norma. Nella cassetta bisognerebbe tenere cerotti adesivi, ghiaccio secco, bende elastiche e forbici mediche, ma in commercio si trovano anche kit già pronti all’uso.

Altri accessori auto utili

Alcuni accessori non sono indispensabili ma potrebbero essere ugualmente utili da tenere in auto. Ad esempio, la torcia: essa permette di vedere dentro e fuori l’abitacolo anche con il buio, anche in situazioni di emergenza, ad esempio quando lo smartphone è scarico. Per restare in tema smartphone, un altro oggetto che può rivelarsi fondamentale è il supporto, che permette di visualizzare lo schermo del telefono per seguire la mappa senza distrarsi. I supporti smartphone possono essere a ventosa, a mollettone, a conchiglia, ecc. Se si viaggia con gli animali domestici, invece, alcuni accessori da tenere in auto sono le ciotole pieghevoli, il distributore dell’acqua, il trasportino per auto oppure il tappetino per proteggere i sedili.