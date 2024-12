Un accordo che segna un cambiamento

Le trattative tra Volkswagen e IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, si sono concluse dopo un’intensa maratona di 70 ore. Questo lungo processo ha portato a un accordo che, secondo le dichiarazioni del sindacato, rappresenta un passo significativo verso la sicurezza dei dipendenti e la stabilità delle sedi Volkswagen. In un contesto economico difficile, l’accordo evita licenziamenti e chiusure di stabilimenti, garantendo così un futuro più sicuro per i lavoratori.

Dettagli dell’accordo

Il comunicato stampa di IG Metall sottolinea che senza prodotti e valore aggiunto, la sicurezza del lavoro non può essere sostenibile nel lungo termine. Pertanto, è stato concordato un calendario per l’occupazione degli impianti, in relazione alla contrattazione collettiva. Questo implica che i vari stabilimenti Volkswagen, come quelli di Wolfsburg e Zwickau, continueranno a operare senza interruzioni, con piani di produzione ben definiti per i prossimi anni.

Prospettive future per gli stabilimenti Volkswagen

Wolfsburg, ad esempio, è in fase di ricostruzione per ospitare nuove ammiraglie sulla piattaforma SSP e la nuova generazione elettrica della Golf, denominata ID.Golf, prevista per il 2029. Altri stabilimenti, come Braunschweig e Chemnitz, continueranno a produrre componenti chiave per la piattaforma SSP, mentre la storica fabbrica di Dresda assemblerà la ID.3 fino alla fine del 2025. Queste decisioni non solo garantiscono la continuità della produzione, ma anche la sicurezza dei posti di lavoro fino alla fine del 2030.

Impatto sull’occupazione e sulla strategia elettrica

Il sindacato ha evidenziato che nessun sito sarà chiuso e nessun lavoratore sarà licenziato, il che rappresenta una vittoria significativa per i dipendenti. Inoltre, l’accordo prevede che, in caso di rallentamento della strategia elettrica, continuerà l’assemblaggio di motori tradizionali, garantendo così una transizione più fluida verso un futuro elettrico. La collaborazione tra Volkswagen e IG Metall si è dimostrata fondamentale per affrontare le sfide del mercato e per garantire un futuro sostenibile per i lavoratori.