Quanto durano le batterie delle auto ibride? Mentre vi sedete tranquillamente nella vostra ibrida, godendovi il ronzio del motore, vi chiederete: ma quanto durano le batterie ibride?

Forse conoscete già la durata della batteria di un’auto, ma quella di una batteria ibrida è diversa. Continuate a leggere per sapere quanto può durare la vostra batteria ibrida e cosa potete fare per prolungarne la durata.

Quanto durano le batterie delle auto ibride? Tutto ciò che si deve sapere

Una batteria ibrida vi farà risparmiare migliaia di euro di carburante ogni anno. Altri corrono alle stazioni di servizio per fare il pieno. Si collega l’auto alla presa di corrente del garage e si va alle pompe di benzina la metà delle volte rispetto al vicino.

Alla fine, però, dovrete pagare qualcosa per riparare o sostituire la costosa batteria ibrida che vi ha servito così bene per migliaia di chilometri.

La maggior parte dei produttori di auto ibride dichiara che una batteria ibrida dura da 80.000 a 100.000 chilometri. Tuttavia, con la giusta manutenzione e le riparazioni di base, i proprietari di auto ibride hanno riferito che alcune batterie durano fino a 240.000 e persino fino a 320.000 km.

In questi casi di grande chilometraggio della batteria ibrida, il proprietario di un’auto di solito la guida per 5-15 anni.

Cosa influisce sulla durata della batteria ibrida?

La durata della batteria dipende direttamente da quanto si guida l’auto. Confrontate un venditore che guida la sua auto per un centinaio di chilometri al giorno con un pendolare che ne percorre venti al giorno. Il viaggiatore su strada utilizza la batteria ibrida in misura maggiore rispetto al pendolare di breve durata. Un maggior numero di cicli in un periodo di tempo più breve significa che la batteria si consumerà più rapidamente.

Se la batteria viene utilizzata solo poche volte al giorno durante gli spostamenti, apparentemente durerà molto di più.

L’età conta

Potrebbe essere necessario sostituire la batteria ibrida in soli cinque anni dal momento dell’acquisto. Tuttavia, i tempi dipendono in gran parte dall’uso che si fa dell’auto.

Le auto utilizzate quotidianamente per lunghi viaggi necessitano di una sostituzione della batteria in soli cinque anni. Tuttavia, se l’auto viene utilizzata per uso privato e non viene utilizzata regolarmente per lunghi viaggi, la batteria potrebbe durare anche 10 o 11 anni.

Il chilometraggio è importante

L’età è solo un numero. Il numero di chilometri percorsi dalla batteria ne determina la durata tanto quanto l’età.

Ad esempio, una Prius del 2005 con 150.000 chilometri avrà in teoria una batteria migliore di una Prius del 2011 con 150.000 chilometri. L’auto del 2011 ha effettuato più cicli in un periodo più breve. Ciò significa che la Prius del 2011 ha subito cicli più intensi in un periodo più breve.

Quindi, il conducente dell’auto del 2011 ha sottoposto la Prius a un uso più intenso e quindi la sua batteria ha subito maggiori sollecitazioni rispetto alla Prius del 2005.

La batteria è bilanciata?

Le batterie ibride si guastano per una serie di motivi. Spesso si guastano perché le singole celle non sono bilanciate con le altre.

Ad esempio, una tipica Toyota Prius serie 20 ha 28 celle singole con circa 6500 mAh, o milliampereora. La capacità della batteria si riduce nel tempo fino a 1500 mAh.

La rottura, tuttavia, non avviene sempre in modo uniforme. Alcune celle possono scendere fino a 1500 mAh, mentre altre possono ancora raggiungere i 5000 mAh.

Se le celle non sono bilanciate, la batteria ibrida si guasta più rapidamente rispetto a una batteria con celle bilanciate.

