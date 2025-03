Un ritorno atteso per la Superbike in Lombardia

Il Acerbis Italian Round del WorldSBK si prepara a fare il suo grande ritorno al Cremona Circuit dal 2 al , un evento che segna un’importante tappa per gli appassionati delle due ruote. La presentazione dell’evento, avvenuta al 39° piano del Palazzo della Regione Lombardia, ha messo in luce l’impegno della regione nel riportare la Superbike sul territorio, un’assenza che durava da troppo tempo. L’assessore regionale Claudia Maria Terzi ha sottolineato l’importanza di questo evento per promuovere il territorio, evidenziando come la Superbike possa attrarre un pubblico vasto e variegato.

Obiettivi ambiziosi e numeri da record

Con l’obiettivo di raggiungere 60.000 spettatori, la sfida è ambiziosa, ma non impossibile. Lo scorso anno, nonostante la concomitanza con la MotoGP, il pubblico presente era stato di circa 45.000 persone. Questo dato incoraggia gli organizzatori a puntare in alto, con la speranza di superare i numeri dell’edizione precedente. La presenza di piloti di spicco come Danilo Petrucci e Andrea Locatelli contribuisce a creare un’atmosfera di grande attesa e entusiasmo. Petrucci, vincitore di tutte e tre le gare nel 2024, ha già dimostrato il suo valore e la sua determinazione.

Un evento che promuove il turismo e l’economia locale

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha evidenziato come la Superbike rappresenti un patrimonio culturale ed economico per la Lombardia, capace di generare turismo e opportunità di lavoro per ristoranti e hotel. Il Moto-turismo, come ha sottolineato il Ministro del Turismo Daniela Santanché, muove oggi circa 3 miliardi di euro, un indotto che può solo crescere. La regione si sta preparando per accogliere migliaia di visitatori, rendendo il Cremona Circuit un punto di riferimento per gli appassionati di motori.

Preparativi e aspettative per il weekend di gare

Alessandro Canevarolo, amministratore delegato del Cremona Circuit, ha condiviso i progressi fatti rispetto all’edizione precedente, evidenziando come quest’anno tutto sia stato organizzato con largo anticipo. Le moto e i piloti sfileranno in Piazza del Duomo a Cremona, creando un’atmosfera festosa in occasione della Festa dei Lavoratori. I piloti stessi hanno espresso entusiasmo per la qualità della pista, con Locatelli che ha elogiato le condizioni perfette trovate durante l’evento. La sensazione di correre in uno stadio, grazie alla disposizione del pubblico, rende l’esperienza ancora più coinvolgente.

Come partecipare all’Acerbis Italian Round del WorldSBK

Per chi desidera assistere a questo straordinario evento, è possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Cremona Circuit. I prezzi partono da 40 euro, un’opportunità imperdibile per vivere da vicino l’emozione della Superbike. Gli appassionati possono anche contattare l’organizzazione per ulteriori informazioni via e-mail. Non perdere l’occasione di essere parte di un evento che promette di essere memorabile!