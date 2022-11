L’acquisto di auto usate è diventato ormai complicato. Se oggi è diventato molto difficile negoziare il prezzo di un’auto nuova, in quanto la domanda supera l’offerta, è ancora possibile negoziare il prezzo di un’auto di seconda mano, anche se anche in questo caso la scarsità di modelli sul mercato dell’usato (soprattutto i modelli con meno di 2 anni) rende le cose più complicate.

Resta il fatto che ancora oggi il venditore, sia esso professionista o privato, è abituato a mantenere un piccolo “margine di trattativa”. Inoltre, non sono necessariamente consapevoli (spesso in buona fede) dell’importo necessario per effettuare le riparazioni della carrozzeria o la sostituzione dei pezzi.

Acquisto auto usate: come negoziare al meglio visti gli attuali prezzi folli?

Qualche anno fa, questo aspetto era molto meno importante di oggi quando si trattava di negoziare un prezzo.

Ma oggi, con la disaffezione degli acquirenti per il diesel e le limitazioni sempre più drastiche del traffico, vi offre nuove armi di negoziazione.

In effetti, alcuni venditori non si rendono ancora conto che, per dirla senza mezzi termini, “nessuno vuole più un diesel”. Ovviamente è un’affermazione un po’ esagerata, visto che le vendite di modelli diesel rappresentano ancora il 50% delle vendite complessive di veicoli usati.

Ma non è questo che vogliono gli acquirenti. È solo che i diesel rappresentavano fino al 75% delle vendite di auto nuove, quindi ora sono sul mercato in massa. Per venderli, i venditori sono ora obbligati a svenderli. O perlomeno, non possono più avere un prezzo eccessivo rispetto ai modelli a benzina.

Sta a voi, quindi, far rinsavire un venditore che non è al corrente di questi sviluppi. Sì, avrà difficoltà a vendere il suo modello diesel, a maggior ragione se risale a prima del 2011.

Le ragioni sono molteplici.

Sarà in dura competizione con un gran numero di venditori che vogliono anch’essi vendere il loro modello e passare alla benzina, all’ibrido o all’elettrico. Più concorrenza significa prezzi più bassi, come tutti sanno. Le limitazioni al traffico sono spaventose. E se il vostro veicolo, sia esso diesel o benzina, ha le “etichette sbagliate”, avrà meno successo e sarà più difficile venderlo. Questo perché nel prossimo futuro sarà vietato nelle zone a basse emissioni.

Questo si evince dalle valutazioni e dai prezzi delle auto. Una Renault Clio 3 a benzina, ad esempio, è passata da 4.000 euro a una media di 5.500 euro dal 2005 al 2006.

Non esitate quindi a utilizzare questi argomenti per risparmiare diverse centinaia di euro rispetto al prezzo pagato, anche se quest’ultimo ne tiene già conto (un po’). In concreto, un modello diesel non può più essere venduto a un prezzo superiore a quello del suo equivalente a benzina.

