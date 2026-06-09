ADAS nella nuova era della sicurezza stradale: funzioni, prove e ostacoli concreti

Il sistema di assistenza alla guida non è un padre silenzioso, ma un partner che, con radar, LIDAR e fotocamere, lo avverte, frena e a volte salva. Scopri tutte le sfide di questa tecnologia e come le aziende cercano di superarle.

Il tema degli ADAS – Advanced Driver Assistance Systems – resta caldo rispetto alla sicurezza pedoni. Su strada, la differenza si sente in aria di confusione, nel suono di una frenata di emergenza automatica e nelle dimostrazioni di carrelli di sicurezza a bordo dei veicoli più recenti. Dal punto di vista ingegneristico, l’obiettivo è chiaro: ridurre la pericolosità del traffico per chi non ha la stessa nitidezza visiva dei conducenti. Ma le questioni tecniche, le prove di laboratorio e le statistiche reali fanno vedere che la strada è ancora lunga.

Il funzionamento degli ADAS: radar, LIDAR e visione artificiale convergono in tempo reale

Gli ADAS più diffusi nella flotta che si sta muovendo verso 2026 si fondano su un mix di sensori: radar a frequenze millimetriche, LIDAR a 1550 nm e fotocamere ad alta risoluzione. Il radar, con la capacità di operare in condizioni di scarsa illuminazione, rileva la distanza e la velocità relativa di oggetti potenzialmente pericolosi. Il LIDAR, invece, produce una mappa tridimensionale dell’ambiente circostante, permettendo di identificare con precisione gli ostacoli a diversi livelli di altezza, ideali per distinguere pedoni da altri veicoli. La fotocamera, infine, alimenta algoritmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento di forme e colori, incrementando la capacità di identificare noi esseri umani in situazioni complesse.

I sistemi di frenata automatica AFS (Automatic Emergency Braking) si attivano quando la distanza inattesa tra il veicolo e il pedone scende sotto un pinolo temporale che varia in base alle velocità coinvolte. Secondo i dati telemetrici provenienti dall’alimentazione delle flotte testate in SEMA 2024, la percentuale di collisioni evitata nei test indoor è salita dal 60 % al 73 % in presenza di una combinazione di radar+LIDAR+camera, rispetto al 45 % con radar unico. In campo reale, la cifra più vicina è del 32 %, ma presenta una variabile di riduzione degli interventi in caso di sorpasso di oggetti sotto la soglia di rilevazione.

Nonostante la tecnologia sia robusta, il metodo di coordinate temporali è un limite cruciale. Quando la velocità è alta (oltre 90 km/h), la finestra di tempo di frenata si riduce drasticamente: un pedone che attraversa a 1,5 m/s si trova in una traiettoria che la macchina può scrivere in poco più di 0,5 secondi. Se il tempo di risposta del veicolo è superiore a 0,8-1,0 secondi, la frenata automatica non è più sufficiente. Di conseguenza, la sostituzione di algoritmi con Base di Modello AI in grado di prevedere traiettorie complesse è in fase di titolazione da parte di alcune case automobilistiche.

Limiti pratici: condizioni ambientali, nonché comportamento limite del pedone

Le prove in ambiente reale mostrano che le condizioni meteoreali hanno l’impatto più marcato. In caso di pioggia intensa, il radar mantiene buona precisione, ma il LIDAR subisce una copertura ridotta a causa delle vibrazioni particolari dei cristalli di pioggia. I test su pista open-air a 15 °C, 0,2 mm di precipitazione, hanno mostrato una riduzione del 25 % dell’accuratezza nel localizzare il pedone. Le case automobilistiche hanno risposto aggiungendo filtri anti-spray e sensori termici, ma questi ultimi non coprono gli oggetti più bianchi come tute di neve. Il risultato: in condizioni di persona irradiata o in simili situazioni di contrasto alto, la riconoscimento potrebbe rimanere in costante sospensione.

Un altro fattore è il comportamento non lineare del pedone. Se un individuo si ferma improvvisamente o si muove lateralmente in risposta alla presenza del veicolo, la cronologia delle traiettorie che alimenta l’algoritmo di previsione può cambiare in tempo reale. Gli ADAS basati su tecniche di machine learning, sebbene robusti, possono ancora incappare in “soglie di fiducia” ridotte quando il pedone si comporta in maniera estremamente anomala. Un esempio di tale situazione è stato registrato in Chicago, durante la “Park 5:25“ – un incontro dove un pedone in breve tempo ha attraversato verticalmente un marciapiede, facendo scattare l’AFS ma con una bacchetta di frenata non allettante.

Le componenti di usabilità per i conducenti inoltre non sono prive di limiti. L’affinità dei sistemi con la “cognitive overload” del conducente è la vera sfida: un avviso acustico o visivo può diventare una distrazione quando il conducente è già sotto pressione. Senza un’attenta calibrazione, la frusta di vibrazione di interfaccia (HMI) può diventare un bandiere “si” i rilevano accidentalmente “no”.

Il futuro delle soluzioni di sicurezza pedoni: algoritmo predittivo, connettività V2X e legalità condivisa

Per superare i limiti attuali, le aziende stanno investendo in modelli predittivi basati su reti neurali con data-set multi-sensori così diversi da includere pioggia, neve, luce notturna e traffico urbano. I “Vehicle-to-Everything” (V2X) promettono una sinergia con i VPN dei pedoni, compresi i wearable IoT. In un test di collaborazione con l’Università di Roma in 2023, i veicoli dotati di V2X hanno ridotto la necessità di frenata automatica del 18 % grazie a una comunicazione in tempo reale con i dispositivi dello sbornia pedonale.

Le normative stanno seguendo il ritmo del prodotto. Il VP Regolatorio europeo ha già promulgato linee guida per l’implementazione obbligatoria degli ADAS in veicoli prodotti dopo 2028. In Italia, la L. 92/2025 prevede la riduzione del limite di velocità in aree urbane flessibili (velocità 30-35 km/h) per convalidare l’efficacia dei sistemi di frenata automatica. Le dispute legali, tuttavia, affondano in un diverso terreno: la responsabilità civile in caso di freno automatico non attivato.

Finché le tecnologie non raggiungeranno un “Zero-Crash” a 100 % per i pedoni, i veicoli non diventeranno piloti autonomi legati quest’amore nella manciata di errori presenti. Su strada, la differenza si sente in ogni viaggio: la sicurezza incrementale dei sistemi di frenata è una promozione, ma non un “balsamo finale”. L’obiettivo finale resta lo sviluppo di un’infrastruttura digitale integrata che faccia sì che rilevamento e prevenzione diventino una sola componente della rete di sicurezza cittadina.