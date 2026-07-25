Car sharing E-Vai: 34 nuove auto elettriche e ibride in circolazione

E-Vai, il servizio di car sharing regionale, ha introdotto 34 nuove vetture elettriche e ibride, con l'obiettivo di raggiungere 500 auto entro tre anni.

Il servizio di car sharing regionale E-Vai gestito da Ferrovie Nord Milano ha recentemente ampliato la sua flotta con l’aggiunta di 34 nuove vetture, tra cui modelli elettrici e ibridi. Questo incremento fa parte di un piano più ampio che mira a raggiungere le 500 auto entro tre anni, con un focus particolare sulla sostenibilità e la mobilità condivisa.

Attualmente, la flotta di E-Vai conta 110 veicoli, di cui l’88% elettrici. Le nuove aggiunte sono distribuite in 91 punti strategici, tra cui capoluoghi di provincia, stazioni, aeroporti e università, per garantire un’ampia copertura territoriale.

Le nuove vetture elettriche: Renault Zoe R90

Tra le novità più rilevanti ci sono 22 nuove Renault Zoe del modello R90, con allestimento Intens. Queste vetture offrono un’autonomia dichiarata di 388 km, ideale per tragitti sia urbani che extraurbani. Un altro punto di forza è la capacità di ricarica veloce a 22 kWh, che permette di ridurre significativamente i tempi di attesa. Secondo Renault, una ricarica completa da 0 al 100% richiede 2 ore e 40 minuti, mentre l’80% della batteria può essere ricaricato in appena 1 ora e 38 minuti. In presa domestica, tuttavia, la ricarica completa richiede circa 20 ore.

Le vetture ibride: Toyota Yaris e Auris

Oltre alle elettriche, E-Vai ha introdotto 12 vetture ibride: 8 Toyota Yaris Hsd Active e 4 Toyota Auris Hybride Active. Queste auto sono particolarmente adatte per percorsi più lunghi e mantengono la tradizionale livrea bianca che caratterizza la flotta E-Vai. Le nuove vetture sono disponibili per il noleggio privato, ma il servizio ha anche potenziato altre offerte, come il car sharing in condivisione tra amministrazioni comunali e cittadini, il servizio ‘Treno a casa tua’ per i pendolari e la flotta aziendale condivisa.

Tariffe e modalità di utilizzo

E-Vai non opera con il sistema ‘free floating’, il che significa che le auto devono essere ritirate e riconsegnate presso i punti predisposti. Le tariffe sono più vantaggiose per i noleggi di lunga durata: ad esempio, un’ora di auto elettrica costa 5 euro. Tuttavia, se si riconsegna l’auto in un punto diverso da quello di ritiro, il costo aumenta. Questo sistema incentiva l’uso consapevole del servizio, riducendo il rischio di ‘mordi e fuggi’.

Con l’aggiunta di queste nuove vetture, E-Vai continua a consolidare la sua posizione come uno dei principali servizi di car sharing della regione, offrendo soluzioni di mobilità sostenibili e convenienti per tutti i cittadini.