Aggiornamento Mercedes GLE, GLE Coupé e GLS: motori, tecnologia e prezzi in Italia

Mercedes aggiorna GLE, GLE Coupé e GLS con nuovi motori a sei cilindri, sospensioni adattive basate sul cloud e maggiori integrazioni digitali. Prezzi di partenza e principali caratteristiche a colpo d'occhio.

Mercedes ha introdotto un aggiornamento per i suoi tre suv di riferimento: GLE, GLE Coupé e GLS. Le modifiche riguardano in particolare la famiglia di propulsori, il pacchetto elettronico dedicato all’assistenza alla guida e la gestione delle sospensioni; il tutto mirato a offrire maggiore comfort e facilità d’uso ai clienti. In Italia le nuove versioni sono già ordinabili, con listini che partono da valori indicativi riportati di seguito.

L’intervento sul modello non è solo estetico: si tratta di un aggiornamento tecnico che unisce motorizzazioni aggiornate, nuove funzionalità per il sistema MBUX e una logica più avanzata per l’assetto. Nel testo che segue vedremo la gamma di allestimenti, le opzioni motoristiche, le novità sulle sospensioni e come questi suv si posizionano rispetto alla concorrenza di mercato.

Gamma, allestimenti e prezzi di ingresso

Per il mercato italiano la proposta delle tre vetture è stata razionalizzata attorno a tre livelli di dotazione: ADVANCED, ADVANCED PLUS e PREMIUM. Questi allestimenti definiscono equipaggiamenti, pacchetti digitali e contenuti di sicurezza, permettendo una scelta modulare per l’acquirente. I prezzi base offerti come riferimento comprendono la GLE 350 d 4MATIC, la GLE 350 d 4M Coupé e la GLS 350 d 4MATIC, con valori crescenti in funzione delle dimensioni e del livello di finitura.

Prezzi di riferimento in Italia

La politica di listino mostra una progressione logica: la GLE 350 d 4MATIC rappresenta il punto di accesso, seguita dalla GLE 350 d 4M Coupé e dalla GLS 350 d 4MATIC più grande e ricca. Queste cifre servono da punto di partenza per valutare optional come pacchetti di assistenza alla guida, pacchetti multimediali MBUX e sistemi di sospensione avanzati, che possono aumentare il prezzo finale in modo significativo.

Motorizzazioni e trasmissione

La novità principale sotto il cofano è l’introduzione di una nuova generazione di motori a sei cilindri, disponibili nelle configurazioni diesel, benzina e plug-in hybrid. Tutte le unità sono abbinate al cambio automatico 9G-TRONIC e alla trazione integrale 4MATIC, garanzia di fluidità e adattabilità su diversi fondi stradali. Per GLE e GLE Coupé le varianti disponibili includono le 350 d e 450 d oltre alla plug-in 450 e; la gamma AMG mantiene in listino la performante GLE 53.

La GLS e le opzioni motore

La GLS amplia l’offerta con versioni 350 d, 450 d e 450, puntando a chi cerca spazio e comfort senza rinunciare a prestazioni e efficienza. La presenza di varianti ibride plug-in indica l’intenzione di Mercedes di offrire soluzioni più sostenibili senza sacrificare il comportamento dinamico tipico dei suoi modelli di punta.

Tecnologia di bordo e sospensioni intelligenti

Tra le innovazioni più rilevanti vi è un’evoluzione del sistema MBUX che introduce nuove funzioni digitali e una maggiore integrazione dei sistemi di assistenza alla guida. L’obiettivo è semplificare l’interazione con l’auto e potenziare l’automazione nelle fasi di guida quotidiana. Sul versante delle sospensioni, le soluzioni AIRMATIC ed E-ACTIVE BODY CONTROL ricevono aggiornamenti: sulla GLS debutta un controllo dell’ammortizzazione basato sul cloud, capace di anticipare le asperità della strada adattando la risposta dell’assetto.

Impatto pratico delle sospensioni connessse

Il controllo cloud per le sospensioni permette di tarare in anticipo gli ammortizzatori in base alle informazioni sulla rete stradale, migliorando il comfort e la stabilità. Questo approccio sfrutta dati esterni per ottimizzare la dinamica del veicolo, offrendo un’esperienza di marcia più fluida, soprattutto su percorsi con molte variazioni di superficie.

Posizionamento competitivo

I rinnovi rendono GLE, GLE Coupé e GLS più competitivi in un segmento popolato da avversari come BMW X5, Jeep Grand Cherokee, Volvo XC90 e Range Rover Sport. I fattori chiave nella scelta tra questi modelli restano spazio, tecnologia, dotazione di guida assistita e rapporto tra prezzo e contenuti. Le dimensioni e i prezzi delle Mercedes aggiornate le collocano in una fascia premium, con la GLS come proposta più grande e costosa.

In conclusione, l’operazione di aggiornamento si concentra su tre fronti: potenza e varietà delle motorizzazioni, raffinamento dei sistemi elettronici di assistenza e innovazione nelle sospensioni. Per chi valuta l’acquisto, è consigliabile considerare non solo il prezzo base ma anche gli optional tecnologici e i pacchetti che incidono maggiormente sull’esperienza d’uso quotidiana.