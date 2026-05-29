Domenicali e il piano per salvare il calendario della Formula 1

La Formula 1 ha messo a punto un piano d'emergenza per gestire l'eventuale impossibilità di correre in Qatar e ad Abu Dhabi: ecco come si sta lavorando alle opzioni per chiudere il mondiale senza sorprese

La Formula 1 si trova a pianificare scenari alternativi per garantire il regolare svolgimento del campionato, dopo che tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno già imposto cancellazioni in passato. Il tema non è puramente sportivo: si intrecciano logistica, vendite di biglietti e valutazioni sulla sicurezza, con decisioni che possono influire su team, promotori e tifosi.

Il ceo Stefano Domenicali ha reso nota l’esistenza di un piano d’emergenza, spiegando che l’organizzazione sta valutando opzioni concrete per il finale di stagione. Le due gare in bilico sono il gran premio del Qatar (29 novembre) e quello di Abu Dhabi (6 dicembre).

Perché il calendario è sotto pressione

La criticità nasce dal fatto che il campionato ha già subito cambiamenti: in primavera sono stati cancellati i GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita. Anche se la situazione sul terreno è cambiata rispetto ad aprile, rimangono incognite geopolitiche che possono compromettere la possibilità di correre nel Golfo Persico. La Formula 1, diversamente da molti eventi sportivi, deve muovere un intero paddock internazionale, con costi e tempi ben definiti.

Il ruolo della logistica e delle vendite

Organizzare un Gran Premio significa coordinare trasporti, strutture e personale per settimane. I promotori di Qatar e Abu Dhabi continuano a vendere biglietti e i numeri sono positivi, ma la semplice affluenza non basta a risolvere questioni di sicurezza o restrizioni operative. Domenicali ha sottolineato che la complessità organizzativa rende le decisioni più delicate rispetto ad altri sport.

Le alternative sul tavolo

Tra le possibilità valutate c’è il tentativo di recuperare una delle gare annullate in un momento diverso della stagione: la finestra proposta è quella tra il GP dell’Azerbaijan e il GP di Singapore, sfruttando lo spazio libero successivo alla doppia tappa europea Monza-Madrid. Tuttavia, i margini sono stretti e spostare anche una sola data richiede accordi rapidi con circuiti, team e broadcaster.

Ritorno di circuiti alternativi

Se Qatar e Abu Dhabi dovessero saltare definitivamente, la federazione avrebbe pronti alcuni tracciati sostitutivi per la fine novembre: non è escluso che città come Jeddah possano essere rimesse in considerazione, nonostante la vicinanza geografica alla regione interessata dai conflitti. La valutazione dipende da fattori come la posizione geografica, la sicurezza locale e la disponibilità di infrastrutture.

Tempistiche e decisioni

Domenicali ha indicato come termine pratico il periodo estivo per una decisione definitiva: servono tempi utili per comunicare cambi di calendario, riorganizzare i viaggi e gestire i biglietti venduti. La scelta non è solo tecnica, ma anche economica: spostare una tappa comporta costi significativi e impatti sui contratti con promotori e televisioni.

La strategia è pragmatica: come accaduto durante la pandemia, la priorità è trovare soluzioni che permettano di concludere il campionato in modo credibile e sicuro. Questo implica valutare sia il recupero di date perse sia l’attivazione immediata di piste alternative se il quadro geopolitico non migliorerà.

Impatto sportivo e commerciale

Dal punto di vista sportivo, cancellazioni o spostamenti possono alterare la sequenza delle gare e il carico di lavoro per team e piloti, con ripercussioni sulla gestione dei materiali e delle risorse. Sul fronte commerciale, promozioni, sponsorizzazioni e vendite di biglietti richiedono comunicazioni chiare per evitare frizioni con tifosi e partner.

Cosa significa per tifosi e stakeholder

Per gli appassionati, la notizia implica una certa incertezza: chi ha acquistato biglietti per Doha o Abu Dhabi dovrà monitorare comunicazioni ufficiali e possibili alternative. Per i team, la priorità resta la pianificazione efficiente del calendario gara per gara. Per gli organizzatori locali, invece, la sfida è dimostrare la capacità di garantire condizioni di sicurezza e operatività.

In conclusione, la Formula 1 sta seguendo un approccio cauto ma attivo: esiste un piano di backup e la direzione è chiara: non lasciare il mondiale senza un finale. Come ha ribadito Domenicali, Las Vegas non sarà l’ultima gara del campionato se i contesti finali dell’anno dovessero essere impraticabili.