Gucci diventa title partner di Alpine e lancia Gucci Racing

Gucci diventa title partner di Alpine dal 2027 e crea Gucci Racing, una piattaforma che unisce performance e lusso. Il gruppo Kering e Renault firmano un accordo strategico annunciato il 27 maggio 2026, con dichiarazioni di Francesca Bellettini e Flavio Briatore.

L’annuncio ufficiale, datato 27 maggio 2026, segnala un cambiamento di prospettiva nel mondo delle corse: la maison fiorentina Gucci entrerà in Formula 1 come title partner del team Alpine a partire dalla stagione 2027. La collaborazione darà vita a Gucci Racing Alpine, un progetto che va oltre la semplice sponsorizzazione e punta a integrare moda, tecnologia e intrattenimento sportivo.

Dietro la notizia c’è la volontà di trasformare il paddock in un luogo di esperienze e contenuti, dove la visibilità globale della Formula 1 viene sfruttata per costruire un posizionamento luxury più moderno e attrattivo per pubblici internazionali e più giovani.

Una partnership strategica: cosa prevede l’accordo

L’intesa tra Gucci, parte del gruppo Kering, e il team Alpine del gruppo Renault comporta il cambio del naming ufficiale: dal 2027 la squadra correrà come Gucci Racing Alpine Formula One Team. L’operazione comprende la creazione di una nuova piattaforma chiamata Gucci Racing, concepita come un ecosistema commerciale e di esperienza cliente che si basa su valori quali performance, precisione, disciplina ed eccellenza.

Elementi visivi e iniziative previste

Il team assumerà una nuova identità cromatica ispirata ai codici di Gucci e adotterà un logo dedicato in cui l’elemento Interlocking G dialogherà con il wordmark Gucci Racing. Le società hanno annunciato che nelle stagioni successive verranno lanciate iniziative di prodotto, contenuti esclusivi e appuntamenti dedicati ai clienti e ai fan, concepiti per sfruttare il potente palcoscenico mediale della Formula 1.

I protagonisti e le reazioni ufficiali

La notizia è stata commentata dai vertici delle aziende coinvolte. Francesca Bellettini, presidente e ceo di Gucci, ha sottolineato che si tratta del primo caso in cui un marchio di lusso assume la qualifica di Title Partner in Formula 1, definendo la scelta come «un nuovo capitolo» per il brand. Bellettini ha inoltre evidenziato come la Formula 1 rappresenti oggi un crocevia tra performance e cultura, ideale per declinare la visione di Gucci su scala globale.

Le parole di Renault e Alpine

Da parte del Renault Group, François Provost ha posto l’accento sul valore strategico della Formula 1 come piattaforma dinamica per costruire notorietà e desiderabilità, in particolare tra nuove generazioni. Anche Flavio Briatore, Executive Advisor di Alpine, ha espresso entusiasmo per l’accordo, ricordando il miglioramento delle prestazioni del team e indicando la partnership come segnale del crescente slancio della squadra.

Impatto sul mondo del lusso e dello sport

L’adesione di Gucci al mondo delle corse conferma una tendenza già in atto: il paddock della Formula 1 è sempre più un luogo d’incontro tra moda, entertainment e affari. Eventi come il Gran Premio di Monaco o il GP di Miami dimostrano come le gare siano diventate palcoscenici di visibilità globale, frequentati da celebrity, investitori e grandi maison internazionali.

Per un marchio storico del made in Italy, l’operazione rappresenta un modo per aggiornare il proprio immaginario, avvicinarsi a un pubblico internazionale e giovane e intepretare la velocità e l’innovazione come elementi distintivi anche nel racconto del brand.

Possibili ricadute commerciali

La nascita di Gucci Racing apre scenari che vanno dal merchandising co-branded a eventi esclusivi, fino a contenuti digitali mirati. Integrando prodotti, esperienze e comunicazione, la partnership potrà creare nuove linee di business e rafforzare la relazione tra marchio e tifosi, offrendo al contempo alla squadra Alpine un ulteriore capitale di immagine e risorse per competere a livello globale.

Cosa succede ora e cosa aspettarsi

Con l’avvicinarsi del 2027, il progetto entrerà nella fase operativa: definizione dei dettagli cosmetici della livrea, lancio di prodotti e contenuti e organizzazione di eventi esperienziali. Sul fronte sportivo, Alpine continuerà a schierare piloti come Pierre Gasly e Franco Colapinto (altrettanto citati nelle comunicazioni ufficiali), lavorando allo stesso tempo per migliorare le performance in pista e convertire momentum mediatico in risultati tangibili.

In conclusione, l’alleanza tra Gucci e Alpine introduce una combinazione tra heritage della moda e dinamiche ad alta performance della Formula 1, delineando un modello che potrebbe ispirare ulteriori collaborazioni tra il lusso e il motorsport nei prossimi anni.