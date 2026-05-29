Weekend al Mugello: ritorno di Marc Marquez e livrea speciale Ducati

Il Gran Premio d'Italia al Mugello presenta il rientro di Marc Marquez, la livrea celebrativa di Ducati e un programma ricco di sessioni, sprint e gare trasmesse live su Sky Sport e NOW

Il circuito del Mugello torna al centro dell’attenzione per il Gran Premio d’Italia con un fine settimana ricco di eventi, protagonisti e appuntamenti in TV. Tra i temi principali spiccano il rientro in pista di Marc Marquez, la presentazione di una livrea speciale per Ducati in occasione del centenario e un calendario serrato di prove, qualifiche, sprint e gare trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

L’attenzione del paddock è rivolta sia agli equilibri di classifica sia agli aspetti umani del ritorno alle gare dopo gli infortuni: Marquez arriva al Mugello dopo due interventi e con il via libera condizionato dai controlli medici di circuito, mentre Pecco Bagnaia e il team Ducati preparano il weekend con una grafica che riassume il passato glorioso dell’azienda di Borgo Panigale.

Il programma del weekend: orari e momenti chiave

Il fine settimana al Mugello è strutturato su tre giornate intense, con sessioni che iniziano già venerdì mattina e culminano domenica pomeriggio. Venerdì si parte con le prime prove libere per Moto3, Moto2 e MotoGP, seguite dalle pre-qualifiche in programma nel pomeriggio. Sabato concentra la lotta per la griglia con le qualifiche della top class e, nel pomeriggio, la Sprint Race che assegna i primi punti della tappa. Domenica è il giorno delle gare complete: la Moto3 al mattino, la Moto2 a mezzogiorno e la corsa della MotoGP alle 14.

Orari principali

Per chi segue in diretta, ecco i riferimenti essenziali: venerdì si parte alle 8:55 con la prima sessione della Moto3, la MotoGP scende in pista per la prima volta alle 10:40 e le pre-qualifiche della top class sono fissate per le 14:55. Sabato le qualifiche MotoGP sono alle 10:45 e la Sprint Race alle 14:55. Domenica mattina warm up e parata piloti precedono le gare: Moto3 alle 11:00, Moto2 alle 12:15 e MotoGP alle 14:00. Tutti gli slot saranno commentati live su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW.

Marc Marquez: il ritorno controllato

Marc Marquez arriva al Mugello con l’obiettivo dichiarato di valutare le proprie sensazioni sulla Desmosedici GP dopo due interventi chirurgici alla spalla destra e al piede destro. Lo spagnolo ha ricevuto un primo via libera dopo controlli medici e si presenta in Toscana per completare gli accertamenti: come previsto dal regolamento, saranno i medici del circuito a confermare giovedì l’idoneità definitiva per salire nuovamente in sella.

Cosa ha detto Marquez

Alle comunicazioni ufficiali Marquez ha spiegato che il recupero procede secondo i piani e che intende utilizzare il weekend per capire le proprie reali sensazioni in gara. Ha sottolineato inoltre l’importanza del sostegno dei tifosi, definendolo un boost motivazionale capace di influire positivamente sull’approccio mentale alle prove e alle gare.

Ducati al centro della festa: livrea e celebrazioni

Ducati celebra il proprio centenario con una scelta estetica e simbolica: la GP26 indossata da Pecco Bagnaia e da Marc Marquez al Mugello presenterà una grafica speciale che fonde dieci livree storiche del marchio. La presentazione ufficiale è avvenuta giovedì 28 maggio, a sottolineare la volontà del team di rendere omaggio alla tradizione insieme alla competizione attuale.

Edizioni limitate e merchandising

Parallelamente alle livree da gara, Ducati ha annunciato una serie di modelli stradali in edizione limitata, ciascuno ispirato a una livrea storica e prodotto in 100 esemplari. L’iniziativa è pensata per gli appassionati che desiderano portare a casa un pezzo tangibile della celebrazione, trasformando la memoria storica in un prodotto moderno.

Protagonisti in pista e aspettative sportive

Oltre al ritorno di Marquez, il Mugello vedrà in pista protagonisti consolidati come Pecco Bagnaia, reduce da buoni risultati e alla ricerca di conferme su una pista che ha spesso sorriso al pilota torinese. Con il supporto del pubblico e la nuova livrea, le aspettative sono alte sia per i duellanti in vetta sia per chi cerca punti importanti per la classifica.

Non va dimenticata la presenza della Harley-Davidson Bagger World Cup, che arricchirà il programma con gare dedicate e il debutto in pista di Andrea Iannone, elemento di interesse per gli appassionati delle specialità alternative. L’intero weekend promette dunque una combinazione di competizione tecnica, celebrazione storica e spettacolo per il pubblico.

Per restare aggiornati su risultati, commenti e highlights è possibile seguire le dirette Sky Sport, lo streaming NOW e i canali di approfondimento che offriranno analisi tecniche, interviste dal paddock e aggiornamenti in tempo reale.