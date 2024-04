Albero a camme del motore: prezzo, a cosa serve

L’albero a camme è una componente importante dei motori a scoppio. In questo articolo vediamo a cosa serve, come è costituito e quanto costa sostituirne uno per la propria auto nel caso quello montato sia vittima di usura.

LEGGI ANCHE: Honda HR-V 2023 – prezzo, dimensioni e scheda tecnica

Albero a camme del motore: a cosa serve

Gli alberi a camme, possono essere singoli o doppi a seconda dell’architettura del motore, sono una componente atta all’apertura delle valvole in quanto decidono di quanto devono aprirsi e quando.

Il tempo di apertura della valvola può variare e se lo si amplia si ha maggior combustione con un aumento di potenza e coppia motrice.

Con una variazione nella fase di scarico ed anche dotando un motore di un variatore d’alzata si può avere un motore da più di 100 cavalli/litro. Questo tipo di modifiche è presente nei motori sportivi che ricevono questo tipo di cure dalle divisioni sportive dei vari brand.

LEGGI ANCHE: Volkswagen Arteon – prezzo, interni e scheda tecnica

Il prezzo

Il prezzo di un albero a camme dipende da diversi fattori, tipo la sua costruzione, l’alzata che garantisce, se stradale, stradale massima o da corsa. A seconda della tipologia la cifra da spendere cambia, anche considerevolmente.

Di norma un albero a camme di serie può avere un prezzo di circa 100-200 euro. Di contro un albero a camme sportivo o personalizzato secondo le richieste del cliente può avere un prezzo di 500 o 1000 euro.

L’albero a camme è una delle prime componenti che si vanno a sostituire quando si vuole aumentare la potenza di un motore in modo meccanico. Quindi è da prendere in considerazione se si vuole eseguire del tuning alla propria automobile.

Naturalmente un albero a camme sportivo da solo non basta, servono anche altri interventi al motore, ma di sicuro cambiarlo è già un’ottima base di partenza.